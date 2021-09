Pass sanitaire obligatoire pour les 12-17 ans : 63% d'entre eux sont complètement vaccinés en Occitanie

À partir de ce jeudi 30 septembre, les jeunes âgés de 12 ans et 2 mois à 17 ans devront présenter un passe sanitaire pour accéder aux lieux et événements où il est exigé. En Occitanie, un gros tiers des adolescents n'a pas son QR code, avec des disparités départementales assez fortes.

Comme les adultes, les jeunes mineurs doivent présenter le pass sanitaire pour aller au cinéma, au théâtre, au musée, dans les salles de sports ou dans un stade, à la piscine, au restaurant, dans les cafés, pour prendre un train (TGV et Intercités). Le pass sera aussi obligatoire pour les sorties scolaires dans les lieux où les élèves sont mélangés au grand public. En France, cela concerne plus de 5 millions de jeunes. Pour l'instant, 64% des 12-17 ans français ont reçu leur deux doses à l'échelle nationale depuis le 15 juin dernier. En Occitanie, c'est sensiblement la même proportion.

Le Lot au top, le Tarn-et-Garonne à la traîne

63,3% des 12-17 ans en Occitanie présentent un schéma vaccinal complet. La Haute-Garonne (63%), le Gers (63,8%), l'Aude (63,4%) sont dans la moyenne nationale et régionale, tout comme le Tarn (65,4%) et l'Aveyron (67,1%) qui font même un peu mieux. Mais un département se détache en la matière chez nous. Le Lot a mis le turbo à la rentrée alors qu'il était en retard cet été, les trois-quarts des adolescents lotois ont leurs deux doses et 87% leur première. Les Hautes-Pyrénées (72,9%) et l'Ariège (70,2%) ont aussi bien avancé sur cette question.

Les dernières données sur la vaccination complète des 12-17 ans, au 27 septembre. - Santé Publique France

À l'inverse, dans le Tarn-et-Garonne, le problème du pass sanitaire va se poser pour près de la moitié des familles. C'est même le 3e département de France métropolitaine hors région parisienne au taux le plus faible d'adolescents vaccinés au moins une fois.. Autour de Montauban, presque quatre jeunes sur dix n'ont jamais été vaccinés contre le Covid.

À l'échelle nationale, les familles des Landes sont les plus en avance en matière de vaccination des 12-17 ans avec un taux de 92% de schémas complets. Les Bouches-du-Rhône ont le bonnet d'âne en métropole, plus de la moitié des mineurs concernés n'ont pas de pass sanitaire. Ils devront présenter un test négatif de moins de 72h (payants dès le 15 octobre même si Jean Castex souhaite les garder gratuits pour les mineurs) ou un certificat de rétablissement du Covid-19 datant d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois.