Pass sanitaire : organisation chamboulée dans les hôpitaux du Doubs

Dès ce lundi 09 août 2021, le pass sanitaire sera obligatoire pour les visiteurs et les patients des centres hospitaliers du Doubs. Toutes les personnes de plus de 12 ans sont soumises à cette nouvelle règlementation. Les hôpitaux de Pontarlier et de Besançon ont donc modifié leur fonctionnement.