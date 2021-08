Pass sanitaire : de la pédagogie pour les premiers contrôles au CHU de Nancy

"Vous avez votre pass sanitaire ?" Gilet orange fluo sur le dos, deux contrôleurs vérifient les QR code à l'entrée de l'hôpital central, à Nancy. Depuis ce lundi, deux doses de vaccins ou un test négatif sont nécessaires pour entrer dans les établissements de santé. Quinze points de contrôle ont été mis en place au CHRU de Nancy, pour contrôler les 8.000 personnes qui entrent chaque jour dans l'établissement.

Quinze points de contrôle sur le CHRU de Nancy

Pour ce premier jour grandeur nature, aucun bouchon n'est constaté, tout est fluide. "Je pensais qu'il y allait avoir plus de monde. C'est très rapide et c'est rassurant de savoir qu'on empêche le virus de rentrer, confie Marie-Jeanne, secrétaire médicale. Je travaille au CHU, je me dois d'être vaccinée donc j'avais tout prévu." Certains ont beau avoir l'application en poche, il y a quelques bugs quand la machine s'emballe ou refuse de scanner le QR code. Mais dans l'ensemble, tout se passe sans encombre. Les visiteurs et patients présentent leur QR code d'eux-mêmes.

"C'est à nous quand même de protéger les gens à l'intérieur de l'hôpital, juge Charlie, qui vient de se faire flasher au deuxième essai. Je vais voir ma sœur là, c'est normal de la protéger. En plus elle a déjà eu le virus, on aimerait pas qu'elle l'attrape de nouveau !" Juste après lui dans la file, Laetitia, elle, s'est pliée à la règle, à reculons : "J'ai fait un test PCR, je suis en cours de vaccination par obligation parce que j'ai des soins médicaux réguliers mais c'est vraiment une atteinte à la liberté."

L'ensemble des personnes sont contrôlées mais pour l'instant on ne refuse pas l'accès au site. C'est une phase d'élaboration avec surtout de la pédagogie - Jean-Michel Caux, responsable sécurité et sûreté au CHU de Nancy

Une minorité rebrousse même chemin au simple mot "pass sanitaire". Mais pas question d'aller à l'affrontement. Ces premières semaines représentent une phase de rodage pour les équipes comme pour les patients et visiteurs. "L'ensemble des personnes sont contrôlées mais pour l'instant on ne refuse pas l'accès au site. C'est une phase d'élaboration avec surtout de la pédagogie", explique Jean-Michel Caux, responsable sécurité et sûreté au CHU de Nancy. La phase de tolérance est prévue jusqu'à la fin du mois d'août. Des stands de dépistage sont accessibles pour les personnes non vaccinées, sur le site de Brabois et sur celui de l'hôpital central. Ils sont ouverts de 7h à 22h en continu.