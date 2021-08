Pass sanitaire : plus de problème de QR Codes dans les pharmacies en Gironde

"J'ai envoyé des SMS aux clients pour qu'ils puissent aller au restaurant", affirme Thierry Guillaume, le président de la chambre syndicale des pharmaciens de Gironde. A partir de 18 heures, ce vendredi 13 août, les officines du département, comme partout en France, ont subi une panne informatique qui les a empêchées de délivrer des QR Codes après un test PCR ou antigénique.

Si le problème persiste dans le pays, il semble résolu en Gironde, selon Thierry Guillaume : "C'est revenu maintenant, donc on va envoyer les attestations qu'on a pas pu envoyer hier soir, on va les faire au fur et à mesure. Et tout rentrera dans l'ordre".

Après des tests, il était impossible pour les pharmaciens de saisir le résultat sur le site SI-DEP. C’est cette saisie, lorsque le test est négatif, qui permet ensuite l'envoi du code et de donner le pass sanitaire pour trois jours. Les demandes, du fait du week-end du 15 août, ont été très nombreuses, notamment pour des départs ou retours de vacances.

Réclamation de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France auprès des ministères

Le président de la chambre syndicale des pharmaciens de Gironde explique avoir "gardé le téléphone de la pharmacie jusqu'à 22h30 vendredi. On a travaillé de manière artisanale. C'était un peu de la débrouille, mais on a fait face. Ce sont des choses qui peuvent arriver, comme des pannes de courant, il faut vivre avec."

La Fédération des syndicats pharmaceutiques de France a fait une réclamation auprès des ministères afin que les formulaires papiers donnés par les pharmaciens, en l'absence de QR code, "puissent être valables et acceptés comme pass sanitaire, même sans QR code, jusqu'à ce que le problème soit résolu de manière définitive", indique son vice-président, Philippe Denry.