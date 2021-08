Pass sanitaire sur les foires à tout, "retour à la vie normale" ou "mise au pas de la société" ?

Le pass sanitaire s'invite sur les foires à tout, brocantes et autres vide-greniers. À Saint-Éloi-de-Fourques (Eure), le maire a décidé d'annuler la manifestation prévue le samedi 28 août : "On a regardé si on pouvait encadrer l’évènement conformément aux mesures qui ont été décidées par le gouvernement" explique Denis Szalkowski qui dit avoir constaté trois soucis : "Mettre le pass sanitaire au niveau des deux entrées de la foire à tout exigeait six personnes mobilisées de plus. On a eu vent, par un conseiller municipal, de foires à tout où le pass sanitaire avait été mis en place et il y a eu des altercations assez violentes entre les organisateurs et les visiteurs. Troisième élément, c'est le 28 août, certaines personnes rentrent de vacances et n'ont peut-être pas leur schéma vaccinal complet". Le maire fait part de son incompréhension :

Vous allez sur un marché, vous êtes en plein air, pas de pass sanitaire ! - Denis Szalkowski

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Vous êtes dans un lieu en plein air, dans un lieu où il n'y a aucune étude sur la possibilité de contamination" soutient Denis Szalkowski qui poursuit : "On a quitté la logique sanitaire pour une logique politique".

Pour Denis Szalkowski, le maire de Saint-Éloi-de-Fourques, il est impossible d'organiser la foire à tout avec pass sanitaire dans cette rue © Radio France - Laurent Philippot

Cette annulation est une décision technique collégiale et le fait que le maire de Saint-Éloi-de-Fourques soit hostile à la vaccination à ARN Messager et au pass sanitaire n'a rien à voir, "on est en train d'attaquer, au nom de la santé des gens, nos valeurs fondamentales qui sont la liberté, liberté de circuler à l'air libre sur un espace public. L'égalité, il y a deux catégories de personnes, celles qui ont le pass et celles qui ne l'ont pas. Fraternité ? On est en train de fracturer la société et nous en tant qu'élus locaux, on a le devoir d'essayer de rassembler les gens" détaille le maire et de pointer du doigt la responsabilité du gouvernement : "C'est bien la mise en œuvre du pass, avec nos capacités d'organisation, qui nous empêche de le faire" et dénonce un objectif politique avec la perspective de l'élection présidentielle de 2022, "peut-être une volonté de mise au pas de la société" avec "une sorte d'ordre sanitaire qui plane au-dessus de nos têtes. À un moment donné, il faut arrêter de faire peur, de faire paniquer les gens".

Denis Szalkowski, le maire de Saint-Éloi-de-Fourques, explique les raisons de l'annulation de la foire à tout Copier

"Une vie la plus normale possible"

Des propos qui font réagir le député Fabien Gouttefarde : "Le pass sanitaire doit permettre aux Français qui ont fait l’effort de la vaccination de vivre une vie la plus normale possible… Pour cela encore faut-il que les élus jouent le jeu... N'est-ce-pas Denis Szalkowski ?!" interpelle sur Twitter l'élu LaREM de la deuxième circonscription de l'Eure. "On a aujourd'hui des gens qui sont aux abois, mais il faut qu'ils assument" lui rétorque l'intéressé.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Ce débat sur la foire à tout tourne même à la foire d'empoigne entre le maire de Saint-Éloi-de-Fourques et le maire de Conches-en-Ouche, Jérôme Pasco (SE) : "Quand on est un élu responsable, quand on est garant de la bonne application de la loi républicaine sur son territoire, on fait avec" assène le suppléant du député qui enchérit : "Annuler cette foire à tout, c'est faire preuve de facilité".

REPORTAGE - Pass sanitaire sur les foires à tout : Denis Szalkowski et Jérôme Pasco s'expliquent Copier

Une organisation plus compliquée

Saint-Éloi-de-Fourques n'est pas la seule commune où la foire à tout est annulée. Aux Andelys, à Harcourt, à Bacqueville, à Thiberville, Saint-Pierre-de Bailleul ou à Verneuil-d'Avre-et-d'Iton, la même décision a été prise. Le maire de Conches-en-Ouche Jérôme Pasco le reconnaît, "la mise en place du pass sanitaire, c'est une contrainte, c'est pénible pour tout le monde mais c'est une contrainte nécessaire" :

C'est un pass pour la vie locale, tout simplement. On est heureux de retrouver de la vie - Jérôme Pasco

À Conches-en-Ouche, le club de foot maintient sa foire à tout le 28 août et la commune organise le même jour sa première fête médiévale car "ce n'est pas parce qu'on nous impose le pass sanitaire qu'on va annuler et baisser les bras" avance le maire.

Il y a des possibilités de dérogation du pass sanitaire : "Si la configuration des lieux ne le permet pas, les manifestations organisées sur la voie publique ou dans des espaces en plein aire, comme les marchés, les brocantes, les foires à tout et les vide-greniers, ne sont pas concernées par le pass sanitaire. Néanmoins, le port du masque y demeure obligatoire en application de l'arrêté préfectoral du 29 juin 2021" écrit la préfecture de l'Eure dans sa lettre d'information aux maires et présidents d'EPCI du 21 juillet 2021. Une possibilité à laquelle la commune de Conches-en-Ouche aura recours dans le cadre de sa fête médiévale : "On a une déambulation, dans un espace beaucoup plus libre, accessible de différentes manières, là on a une dérogation, on ne contrôlera pas le pass sanitaire, mais dans les autres espaces où il y a des flux contrôlés ou contrôlables, on l'appliquera" explique Jérôme Pasco. Le maire de Saint-Éloi-de-Fourques n'a pas fait de demande de dérogation et "a discuté le bout de gras jusqu'au dernier moment pour organiser la foire à tout sans pass sanitaire aux deux entrées" avec la préfecture, "ça m'a été refusé, je comprends, c'est le cadre légal qui est en place dans notre pays. C'est comme ça, c'est comme ça" se désole-t-il.

Un cadre légal qui n'empêche pas la tenue des foires à tout. L'amicale des sapeurs-pompiers de Grand-Bourgtheroulde a organisé la sienne le 15 août dernier. Le pass sanitaire est en vigueur pour l'instant jusqu'au 15 novembre 2021.