Pass sanitaire, tests PCR, obligation vaccinale : voici le calendrier en six étapes

Afin de lutter contre la propagation du Covid-19, et notamment du variant Delta, Emmanuel Macron a annoncé ce lundi soir une batterie de mesures, telles que l'obligation d'être vacciné pour les soignants, et l'extension du pass sanitaire dans les lieux culturels, bars, restaurants et certains transports. Voici le calendrier des mesures, en six étapes.

Dès cette semaine

Dès cette semaine, les contrôles aux frontières sont renforcés pour les ressortissants en provenance des pays à risque, avec un isolement contraint pour les personnes non-vaccinées. Par ailleurs, l'état d'urgence sanitaire est déclaré dès ce mardi en Conseil des ministres pour la Martinique et la Réunion et un couvre-feu sera activé.

21 juillet

Le pass sanitaire est étendu aux "lieux de loisirs et de culture" rassemblant plus de 50 personnes dès le 21 juillet, a annoncé le président. Pour les plus de 12 ans, "il faudra pour accéder à un spectacle, un parc d'attractions, un concert ou un festival, avoir été vacciné ou présenter un test négatif récent".

En août

À partir du mois d'août, la France imposera ce pass sanitaire aux cafés, restaurants, centres commerciaux, avions, trains, cars longs trajets et établissements médicaux. Cela concernera les clients, les usagers et les salariés. "En fonction de l'évolution de la situation, nous nous poserons la question de l'extension du pass sanitaire à d'autres activités." Cette extension à d'autres établissements début août nécessite le vote d'un texte de loi et sa promulgation, a précisé le chef de l'Etat.

À la rentrée

Le président a également évoqué la question du rappel vaccinal, alors que les premières doses ont été injectées il y a désormais huit mois et que les taux d'anticorps diminuent. "Une campagne de rappel débutera dès la rentrée" pour les personnes vaccinées en janvier et février et "les rendez-vous pourront être pris dès les premiers jours de septembre", a indiqué Emmanuel Macron. Le chef de l'Etat a également annoncé "des campagnes de vaccination" dès la rentrée pour les collégiens, lycéens et étudiants.

15 septembre

Tous les personnels soignants et non soignants qui travaillent en contact avec des personnes fragiles (hôpitaux, cliniques, EHPAD et professionnels et bénévoles auprès des personnes âgées, y compris à domicile) ont jusqu'au 15 septembre pour se faire vacciner. Des contrôles seront menés et des sanctions seront prises a-t-il prévenu. Les soignants non vaccinés au 15 septembre "ne pourront plus travailler et ne seront plus payés", a détaillé le ministre de la Santé Olivier Véran.

À l'automne

Le chef de l'État souhaite également que les tests PCR "de confort" deviennent payants à partir de l'automne, sauf prescription médicale. "À partir de cet automne, les fameux tests PCR seront rendus payants, sauf prescription médicale, et ceci afin d'encourager la vaccination plutôt que la multiplication des tests", a déclaré le président de la République.