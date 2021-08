Pass sanitaire : "Une loi extrêmement injuste" selon une avocate ajaccienne

Me Joëlle Guiderdoni, avocate du barreau d'Ajaccio, diplômée en droit du travail et de la sécurité sociale

En effet, l'absence de présentation d'un pass sanitaire, censé lutter contre la COVID 19, par un salarié ne peut être un motif de licenciement. Mais selon Me Joëlle Guiderdoni, avocate ajaccienne diplômée en droit du travail et de la sécurité sociale, en cas de suspension d'un salarié qui refuserait de présenter un pass pour travailler, les deux parties, salarié et employeur, risquent de se retrouver bloquées. Le salarié d'un côté, avec son contrat suspendu sans solde, et l'employeur avec un salarié absent qu'il ne peut pas remplacer ni licencier.

"D'un côté, le salarié n'a droit à aucune indemnisation le temps de cette suspension. Son salaire est suspendu, mais comme il n'est pas malade, il n'a pas le droit aux indemnités journalières de remplacement. Du côté de l'employeur, il va se retrouver face à un salarié absent. Au bout des trois jours, la loi prévoit un entretien, pour voir, avec le salarié si l'on peut sortir de la situation de blocage".

Une tentative de concertation entre les deux parties qui, en cas d'échec, pourrait déboucher sur une situation "inextricable" selon l'avocate.

"Si le salarié persiste à ne pas présenter le pass sanitaire, l'employeur doit suspendre le contrat. _Certes, il n'a alors plus de salaire à verser, mais il se retrouver dans une situation où si c'est un poste clé dans l'entreprise, ou un poste de secrétariat dans une petite structure, il n'a plus personne au poste, et il ne peut pas aller jusqu'au licenciement. La loi du pass sanitaire n'a pas prévu ni de licenciement pour inaptitude, ni pour la désorganisation créé dans l'entreprise. Des deux côtés, il y a une grosse difficulté, et il y a une carence législative à ce niveau-là"_, estime Me Guiderdoni.

Des licenciements tout de même possibles ?

Selon Me Guiderdoni, une suspension serait finalement plus sévère et plus complexe qu'un licenciement. La loi devrait évoluer selon elle, lorsque ces blocages se présenteront devant les juridictions prud'hommales. Selon Me Guiderdoni, celle-ci a été faite au désavantage du salarié, mais aussi de son patron. Ces derniers pourraient toutefois invoquer la "désorganisation pour absence prolongée", selon elle, déjà possible dans le droit existant.

"Ce qui est sûr c'est que le motif ne peut pas être stricto censu "absence de présentation de pass sanitaire", l'employeur outrepasserait ses droits. Par contre, il peut contourner cette problématique par la désorganisation que créerait l'absence prolongée du salarié, sur plusieurs semaines ou plusieurs mois", développe Me Guiderdoni.

En cas de suspension, l'avocate estime enfin que "Le salarié est extrêmement perdant, car il n'a plus de salaire, il n'a plus de droits et il n'a pas d'autres allocations de remplacement comme dans d'autres cas. Il a quand-même la possibilité de faire des tests RT-PCR ou antigénique, mais c'est très contraignant et ils ne seront bientôt plus pris en charge. C'est donc aussi une sanction financière, et finalement, c'est une loi extrêmement injuste pour les salariés et pour les employeurs qui vont être dans des situations de gestion de personnels qui vont être très compliquées".