Pass sanitaire : une panne empêche les pharmaciens de délivrer les QR codes pour les pass antigéniques

C'est une panne qui tombe mal juste avant le week-end du 15 août. Une panne géante a empêché dès vendredi après-midi, vers 16 heures, les pharmaciens de rentrer le résultat des tests antigéniques négatif sur Internet et ainsi de délivrer les QR codes nécessaires aux pass sanitaires. Une "panne nationale", assure le vice-président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France (FSPF). Philippe Denry souhaite que ce problème informatique soit rapidement résolu "parce que sinon, on va être très mal pour ce week-end". Il explique par ailleurs qu’un document papier, avec le résultat du test, est systématiquement remis aux patients et que les autorités qui réalisent les contrôles des pass sanitaires ce samedi feront preuve de " souplesse".

Cette panne nationale concernait la saisie des résultats des tests antigéniques a commencé aux alentours de 15h30-16h. Toutes les pharmacies ont été touchées et n'ont pas pu transmettre les validations des résultats. Lorsque des tests ont été réalisés, le pharmacien a rempli un document papier, qu’il a remis au patient avec le résultat négatif ou positif. Mais après, la saisie du résultat s'est avérée impossible sur le site SI-DEP. C’est cette saisie, lorsque le négatif, qui va permettre ensuite l'envoi du code et qui va permettre de donner le pass sanitaire pour les trois jours. Les demandes, du fait du week-end du 15 août, ont été très nombreuses, pour des départs ou retours de vacances, des activités et manifestations sportives.

Ce n'est pas la première fois qu'une telle panne se produit. Il y a déjà eu de petits blocages qui duraient pendant une demi-heure ou trois quarts d’heure. Mais là, tout un après-midi ou presque, cela n'était jamais arrivé. Cette panne va forcément gêner des personne qui avaient peut être besoin du code. Un papier est toujours délivré lors du test, un document avec le résultat du test, le tampon de la pharmacie, l'heure et la date à laquelle le test est réalisé. Cela peut faire office de justificatif s'il les contrôleurs de pass font preuve de souplesse.