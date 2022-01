Pass vaccinal : à Anglet, l'hostilité à la mesure partagée par les promeneurs vaccinés et non vaccinés

C'est ce lundi que le pass vaccinal remplace le pass sanitaire dès l'âge de 16 ans dans tous les lieux où il était obligatoire. Un test négatif ne suffira plus, il faudra être totalement vacciné, justifier d'une contre-indication, ou présenter un certificat de rétablissement de moins de six mois. Si près de 78% de la population a reçu les deux doses, seulement 33 millions de personnes ont fait le rappel. Avec le raccourcissement du délai entre la deuxième et la troisième dose et l'explosion du nombre de cas positifs, difficile de dire combien de personnes vont être interdites d'entrée dans ces lieux. Mais la mesure est toujours contestée dans la rue, 38 000 manifestants ont été recensés samedi dans toute la France.

On nous prive de nos libertés, alors on se fait vacciner. Ce n'est pas par choix, c'est par obligation.

Chez les promeneurs ce dimanche à la Chambre d'Amour à Anglet, le pass vaccinal suscitait au mieux l'indifférence, même chez les rares personnes favorables à la mesure. "On croyait que c'était le 15 janvier", rigole un couple d'une vingtaine d'années. "On est vaccinés, donc comme ça ne va rien changer." Et c'est justement pour que rien ne change que beaucoup disent s'être fait vacciner, mais avec défiance. "Je l'ai fait comme je pense beaucoup de gens qui ont fait les toutous du gouvernement, c'est à dire si on veut avoir des loisirs, aller au restaurant, on est vaccinés", explique un passant.

Ceux qui ne font pas la dose de rappel perdront leur pass

Même pour les non-vaccinés, la mesure pourrait ne pas changer grand chose. Cette habitante du Pays basque intérieur n'a jamais eu besoin de passe sanitaire au quotidien : "On ne me l'a jamais demandé. Et j'ai espoir que les gens ne vont pas le demander. Comme ça, on fera comme si ça n'existait pas, on n'en parle plus, on continue à vivre. Pour nous, c'est ça la normalité." Ce chef d'une entreprise près de Bayonne a pour sa part renoncé à tous les lieux où le passé sanitaire était demandé : "Je tiens tant que je peux. Je ne suis pas du tout opposé aux vaccins ou quoi que ce soit, mais je manifeste mon opposition à cette façon de faire."

En revanche, ce père de famille bayonnais s'apprête à se couper d'une grande partie de sa vie sociale, quand son passe expirera faute d'avoir fait la dose de rappel. "La pandémie a continué à croître, on voitles derniers chiffres qui explosent", déplore-t-il. "Je ne vois pas ce qu'une troisième dose changera. Et en quoi priver certaines personnes des bars et des restaurants va ralentir la pandémie. Donc deux doses, c'était bien, ça a rien changé, donc on va s'arrêter là."

Dès le 15 février, il faudra avoir reçu le rappel maximum quatre mois après la deuxième dose.