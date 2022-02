Pass vaccinal annulé : très peu de rendez-vous réservés au centre de vaccination de Belfort

Votre passe sanitaire est il valide ce mercredi? A partir de ce mardi 15 février, les règles changes : le rappel de la troisième dose doit s'effectuer quatre mois après la dernière dose. Si 'injection n'a pas été faite dans les temps, le QR code de l'ancien certificat est désactivé automatiquement. Près de 4,5 millions de Français seraient ainsi concernés selon Olivier Véran, ministre de la Santé. Pour autant, le nombre de rendez-vous pris auprès du centre de vaccination de Belfort n'a pas augmenté, au contraire indique le Centre Communal d'Action Sociale de Belfort, en charge de la gestion du centre.

Cinq fois moins de personnes que prévu

En effet, le logisticien du centre, Eric Mettetal explique qu'actuellement, le nombre de réservations tourne autour d'une centaine par jour au centre de vaccination de Belfort, quand au plus fort de la demande jusqu'à 800 personnes se présentaient pour recevoir une injection : "ce samedi, nous avons seulement 18 rendez-vous de pris à ce jour. Nous nous attendions à recevoir plutôt autour de 500 personnes quotidiennement".

Une hausse après les vacances?

Pour Mickaël Magron, directeur du CCAS de Belfort, en charge de la gestion du centre, il est possible de voir arriver des patients bien plus tard : "On attendait un regain, qui peut encore arriver. On verra si les gens qui peuvent le faire se manifestent sans rendez-vous. Les vacances peuvent aussi expliquer le fait qu'il y ait peu de monde, d'autant que les gens redoutent les effets un peu dérangeants après une injection. Nous avons pu l'observer aux vacances de Noël, les gens ont préféré attendre après les fêtes pour reprendre la dynamique de vaccination".