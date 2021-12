Pass vaccinal doublé d'un test négatif : le gouvernement veut mettre en place "un cumul de justificatifs"

Faudra-t-il présenter un test négatif et un certificat de vaccination pour accéder à certains lieux à risque ? Dans son projet de loi sur le pass vaccinal, le gouvernement envisage de mettre en place cette règle appelée 2G+ et déjà appliquée en Allemagne.

En plus du certificat de vaccination, il faudrait présenter un test négatif pour certains lieux à risque

Le projet de loi qui doit transformer le pass sanitaire en pass vaccinal à partir du 15 janvier 2022 est présenté ce lundi 27 décembre 2021, lors d'un Conseil des ministres extraordinaire.

Le texte propose également de mettre en place dans certains cas "un cumul de justificatifs", c'est-à-dire que pour accéder à certains lieux à risque, en plus du certificat de vaccination, il faudrait présenter un test négatif.

à lire aussi Coronavirus : le gouvernement veut mettre en place le pass vaccinal dès la première quinzaine de janvier

Une règle appelée 2G+

Cette mesure s'appuie sur un point très précis : même vacciné, on peut attraper le Covid-19. Cette réalité a pris de l'ampleur avec le variant Omicron, qui est très contagieux. Pour anticiper, il faudrait donc redoubler de précautions et pour accéder à certains lieux à risque, il faudrait donc présenter un test négatif, en plus d'être vacciné.

Telle est l'idée mais dans l'avant-projet de loi, les termes sont assez flous. Le texte indique simplement qu'un "cumul de justificatifs" pourra être exigé lorsque "l'intérêt de la santé publique et l'état de la situation sanitaire" l'imposeront. Cette règle s'applique déjà en Allemagne, en Suisse ou en Autriche, sous le nom de 2G+.

Quels lieux concernés ?

Mais dans beaucoup de cas, la 2G+ concerne uniquement ceux qui n'ont que deux doses de vaccins. Ceux qui ont reçu leur dose de rappel en sont exemptés. Ce point-là devra donc être éclairci chez nous, tout comme les lieux concernés.

Mais à en juger par ce qui se fait chez nos voisins, il faut tabler sur les bars, restaurants, théâtres, cinémas, discothèques ou encore les manifestations sportives et les transports longues distances.