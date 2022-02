Pass vaccinal : en Mayenne, les retardataires se font vacciner pour surtout conserver le précieux document

Selon les estimations du gouvernement, entre 4 et 4,5 millions de personnes sont susceptibles ce mardi de perdre leur pass vaccinal faute de rappel. Le centre de vaccination d'Ernée accueille des retardataires qui sont venus plus pour des raisons administratives que sanitaires.

4.500.000 Français perdent leur pass vaccinal ce mardi 15 février, celles et ceux n'ayant pas reçu leur dose de rappel voient leur QR code désactivé dès ce matin. Autres changements : le délai pour effectuer sa dose de rappel passe de 7 à 4 mois à compter d'aujourd'hui et les personnes bénéficiant d'un certificat de rétablissement n'ont plus que 4 mois de prolongement de pass, contre 6 auparavant. Du coup, un rebond dans les centres de vaccination s'est ressenti ces derniers temps comme à Ernée.

ECOUTEZ Copier

A première vue, ici, la salle n'a pas du tout l'air d'un centre de vaccination mais plutôt d'un lieu administratif. Vincent attend dans son box, vaccin ou non il s'en fiche car il est venu "pour le pass car pour la santé je ne pense pas que ça fasse grand-chose en fait. Deux doses auraient suffi. Pour se déplacer, pour mon travail, je suis obligé de faire la troisième dose". Un peu plus loin, Clara tape frénétiquement du pied sur le parquet. Elle avait l'intention de ne pas faire de dose de rappel. L'approche de la date butoir l'a fait craquer : "j'ai hésité jusqu'au dernier moment car on entendait des rumeurs sur une possible disparition du pass" confie-t-elle.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

En une heure, plusieurs dizaines de pass vaccinaux sont distribués. La coordinatrice du centre d'Ernée, Géraldine Coutard, a bien conscience que les volontaires viennent pour le document : "oui c'est ça, on ne va pas se mentir. Le fait que le pass soit obligatoire pour de nombreuses activités influence les gens, c'est indéniable". Malgré un rebond des injections lié à la désactivation du pass, les centres de vaccination mayennais ne voient pas un pic exceptionnel des rendez-vous. Deux d'entre eux vont d'ailleurs prochainement fermer.