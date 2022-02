Pass vaccinal : Léger regain d'activité au centre de vaccination de Niort-Noron avant les nouvelles règles

Les règles du pass vaccinal changent à partir de ce mardi 15 février. Pour les 18 ans et plus, votre pass sera en effet désactivé si vous n'avez pas fait votre dose de rappel contre le Covid-19 dans un délai de quatre mois, contre sept mois auparavant. La validité du certificat de rétablissement est elle aussi réduite à quatre mois, contre six auparavant. Par ailleurs, il faut savoir que ceux qui ont eu la maladie alors qu'ils avaient déjà eu deux injections ou une injection et une infection, sont dispensés de la dose de rappel, selon le principe "une infection = une injection".

20.671 Deux-Sévriens sont ainsi susceptibles de perdre leur pass, soit 7% de la population du département. Dans la Vienne, ce sont 26.163 personnes, soit 7,5% de la population d'après les derniers chiffres communiqués par l'Agence régionale de santé Nouvelle Aquitaine.

200 rendez-vous pris ce lundi à Niort-Noron

Ce lundi, 200 rendez-vous ont été pris au centre de vaccination de Niort-Noron. "On a eu une petite reprise d'activité, les plannings sont quasiment pleins. Après le reste de la semaine c'est calme. Sur les autres jours on plafonne à 60 rendez-vous", détaille Charlotte Petipas, la coordinatrice du centre.

Pas de ruée donc. Elvire Aronica, directrice départementale de l'agence régionale de santé dans les Deux-Sèvres insiste sur l'importance de ce rappel : "Les dernières études qui ont été faites notamment en Nouvelle-Aquitaine montrent que les malades hospitalisés actuellement, que ce soit en médecin ou en réanimation sont pour la plus grande majorité des personnes non vaccinées ou qui n'ont pas un schéma vaccinal complet", indique-t-elle tout en précisant que "le système hospitalier est encore très saturé".

Et puis de nouvelles levées de restrictions sont attendues ce mercredi 16 février comme la réouverture des discothèques, le retour des concerts debout et la consommation debout dans les bars, au cinéma ou dans les transports. "Avec une vie en collectivité qui reprend ses droits, on a d'autant plus intérêt à être sécurisé par la vaccination et le rappel mais aussi ne pas oublier les gestes barrières", insiste Elvire Aronica.