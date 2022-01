Le pass sanitaire devient vaccinal à partir de lundi 24 janvier. Les serveurs de restaurants et de bars pourront demander une pièce d'identité aux clients pour vérifier qu'ils ne présente pas un faux. La question divise à Montpellier.

Pass vaccinal : "On passe pour des policiers, ce n'est pas notre rôle" explique un serveur de Montpellier

Le pass vaccinal entre en application à partir de ce lundi 24 janvier. Il faudra donc avoir eu ses trois doses de vaccin ou avoir eu le Covid-19 il y a moins de 6 mois et le QR code qui l'atteste pour aller au restaurant, au bar ou encore au cinéma. La question divise dans les rues de Montpellier. "Quand je vais au restaurant je présente mon pass. Alors qu'il soit sanitaire ou vaccinal c'est la même chose" explique Sidoine, 43 ans. Sa copine, Naïma est soignante. Elle est vaccinée pour son métier. Mais pour elle "on ne devrait pas l'imposer et être libre de choisir."

D'autres ne veulent pas entendre parler de la troisième dose. "Si on nous demande de faire l'injection tous les trois ou six mois, je ne considère pas cela comme un vaccin" raconte Karine, venue de Grenoble. Plus catégorique, l'étudiant en ressources humaines Mathieu va essayer "d'attraper le covid pour avoir mes propres anticorps" et un pass valide.

"On passe pour des policiers, ce n'est pas notre rôle" - Erwan, serveur au Café Joseph à Montpellier

Les serveurs des bars et restaurants pourront dès à présent demander une pièce d'identité aux clients pour vérifier qu'ils ne montrent pas un faux. "On va outre nos capacités de serveur. On perd beaucoup de temps à faire ça. Déjà que ce n'était pas facile avec le pass sanitaire alors avec le pass vaccinal je n'imagine pas" raconte Erwan, serveur au Café Joseph sur la Place Jean Jaurès à Montpellier.

Mais surtout : "On passe un peu pour des policiers. Ce n'est pas notre rôle. C'est aux autorités de vérifier l'identité des gens. Nous on est là pour servir les gens." Avec l'obligation de demander le pass, "on casse l'ambiance détente d'un bar." D'autres gérants d'établissements à Montpellier ne comptent pas contrôler l'identité des clients.