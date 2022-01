Pass vaccinal : une hausse de 45% des rendez-vous dans un centre de vaccination de Dordogne

"On croule sous les appels". Depuis ce lundi et l'instauration du pass vaccinal en France, le centre de vaccination de Villefranche du Périgord, dans le Sud de la Dordogne, enregistre une explosion des prises de rendez-vous, en ligne et par téléphone. "C'est flagrant, on a une augmenté d'environ 45% par rapport à la semaine dernière" constate Dominique Cura-Carboni, coordinateur du centre de vaccination et vice président de la fédération nationale des infirmiers en Dordogne. Il était l'invité de France Bleu Périgord ce mardi matin.

Des primo-injections et des doses de rappel

Depuis lundi, un simple test négatif ne suffit plus pour aller au restaurant ou au cinéma, il faut avoir un schéma vaccinal complet. Certains retardataires se ruent donc vers les centres. "On a des primo-injections et aussi beaucoup d'adolescents qui prennent rendez-vous pour une seconde dose", raconte l'infirmier libéral, qui travaille au centre de vaccination depuis son ouverture, le 23 février 2021. Le pass vaccinal est exigé à partir de 16 ans dans tous les lieux où le pass sanitaire s'appliquait, sauf à l'hôpital ou dans les meetings politiques.

La vaccination des enfants démarre doucement

Pour les enfants de moins de 12 ans, désormais éligibles à la vaccination si les parents le souhaitent, la prise de rendez-vous est plus lente. Un créneau d'une demi-journée le samedi matin est réservé aux plus jeunes. Une vingtaine d'enfants sont vaccinés chaque semaine "Ca démarre tout doucement, confie Dominique Cura Carboni. Il faut un gros travail d'information auprès des parents, il y a bcp d'informations qui circulent, les parents ne savent plus où ils en sont."

Le centre de Villefranche du Périgord propose aussi trois demi-journées de dépistage les lundi, mercredi et vendredi après-midi.

