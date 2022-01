Passé par Supaéro à Toulouse, Clément Huber rêve d'être le nouveau Thomas Pesquet

Clément Huber, 29 ans, a étudié à Supaéro à Toulouse, et passe les épreuves pour devenir astronaute à l'Agence spatiale européenne. Il a déjà réussi à être sélectionné parmi 23.000 candidats après un premier tour et est en train de passer le deuxième.

Clément Huber a 29 ans et il sera peut-être le nouveau Thomas Pesquet. Cet Isérois de 29 ans, passé par l'ISAE Supaéro à Toulouse est candidat à l'Agence spatiale européenne pour devenir astronaute. Il fait partie de 1.362 candidats, venus du monde entier, sélectionnés sur dossier après le premier tour. Initialement, il y avait 23.000 candidatures et à la fin il n'en restera que quatre à six !

Un brevet de pilote, de la plongée, du russe ...

Clément Huber travaille chez Diabeloop, une entreprise qui fait du dispositif médical pour le contrôle de l'insuline chez les diabétiques ; auparavant il est passé chez Navya, fabricant de navettes autonomes. Outre Supaéro, il a fait un passage à Saint-Cyr et il est réserviste, ayant refusé de devenir officier dans l'année. Il possède un brevet de pilote d'avion et s'est mis récemment à la plongée et au russe.

Après des tests psychotechniques à Hambourg en Allemagne , il va se livrer à des tests psychologiques pour cerner sa personnalité. Clément Huber se prépare notamment avec les tests des "cadets" d'Air France. "Je me définis comme pugnace, chaleureux et calme", détaille-t-il à nos confrères de France Inter.

En décembre dernier, Clément Huber a raconté à France Bleu Isère comment il avait vécu les tests psychotechniques en Allemagne, pour lesquels il a travaillé une vingtaine d'heures par semaine. Il a pu y rencontrer une quinzaine d'autres candidats. "C'était très sympa de pouvoir échanger et rencontrer d'autres personnes avec des parcours assez riches", explique-t-il, "Tout ça, dans une bonne ambiance, encore très conviviale". Il devrait savoir d'ici la fin janvier 2022 si son rêve (et les sélections) peut continuer.