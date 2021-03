Coronavirus - Critères, but, débat : ce qu'il faut savoir sur le "pass sanitaire" envisagé par le gouvernement

Alors que plusieurs pays délivrent d'ores et déjà des "passeports" à leurs ressortissants vaccinés contre le coronavirus, la France est en discussion avec les 26 autres Etats membres de l'Union européenne pour fournir un document commun. L'UE doit présenter son projet le 17 mars. On fait le point.

Un passeport attestant que son propriétaire ne peut pas transmettre le Covid-19 est en réflexion dans de nombreux pays. Sa forme - application ou certificat électronique - aussi bien que ses critères d'attribution - personnes vaccinées, présentant un test négatif ou un certificat sérologique (présence d'anticorps) - sont en discussion. Ce précieux sésame permettrait à ceux qui l'obtiennent de voyager plus facilement, d'aller au cinéma ou de manger au restaurant. Certains pays, comme l'Islande et Israël, ont déjà sauté le pas.

La France va-t-elle mettre en place un passeport vaccinal ?

Le 25 février dernier, lors d'un sommet avec les dirigeants européens, Emmanuel Macron a évoqué la mise en place d'un "pass sanitaire" numérique. Il pourrait être octroyé aux personnes possédant un certificat de vaccination mais aussi à celles présentant un test négatif récent. Emmanuel Macron refuse l'idée d'un passeport vaccinal qui créerait une injustice puisque tout le monde n'a pas encore accès au vaccin. "La vaccination ne peut pas être le sésame unique de réouverture des activités sinon on crée une société à deux vitesses, très injuste", avait confirmé quatre jours plus tard le secrétaire d'Etat aux Affaires européennes, Clément Beaune. "Il faudra peut-être une application où vous pourrez montrer que vous êtes soit vacciné et donc protégé, soit (un) test PCR négatif ou (un) test antigénique négatif fiable, comme cela vous n'êtes pas à risque non plus", avait-il suggéré.

Une réunion a eu lieu la semaine dernière entre les membres du gouvernement pour en préciser les contours. "Il y a différentes formes possibles. C’est un outil possible, rien n’a été acté, rien n'est décidé, qui permettrait d’attester que, pour accéder à un certain nombre de lieux, vous êtes protégés : soit que vous avez réalisé un test négatif très récemment, soit que vous avez été vacciné, soit d'autres éléments qui permettraient de tracer vos contacts si jamais on identifiait une contamination dans le lieu où vous étiez", avait ensuite déclaré le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. Pour le moment, "il n’y a pas de pistes privilégiées".

Dans l'opposition, Valérie Pécresse, présidente Les Républicains de la région Ile-de-France, s'est dite sur BFMTV "favorable" à un possible pass sanitaire "si on veut réaccueillir des touristes cet été" et rouvrir les lieux fermés. Yannick Jadot, député européen Verts a souligné sur Radio J qu'il soutiendrait l'idée quand "tous ceux qui veulent être vaccinés l'auront été". Pour Jordan Bardella, député européen Rassemblement national, "parler d'un passeport vaccinal à l'échelle de l'Union européenne alors qu'on a vacciné 7% de la population et qu'on est la risée du monde", c'est "profondément indécent", a-t-il dit sur France Inter.

Par ailleurs, le Conseil économique, social et environnemental (Cese) a recueilli les avis des internautes à ce sujet entre le 17 février et dimanche. Des avis qui vont être transmis au gouvernement sous forme de recommandations.

Où en sont les discussions avec les autres membres de l'UE ?

Cette réflexion est aussi menée à l'échelle européenne. La Commission européenne avait annoncé se charger "d'assurer la coordination sur les critères (...) et de créer une plateforme qui connecterait les différentes solutions nationales". Elle présentera ainsi le 17 mars son projet de "passeport vert" numérique, a annoncé sa présidente, Ursula von der Leyen. L'objectif est de "permettre graduellement aux Européens de se déplacer en sécurité au sein de l'UE ou en-dehors, pour le travail ou du tourisme", a-t-elle écrit sur Twitter. Ce passeport pourrait comprendre la vaccination et les tests négatifs mais pourrait également indiquer si une personne "peut être considérée comme immunisée en raison de sa situation sanitaire, de la présence d'anticorps", a précisé un porte-parole de la Commission.

Mais le sujet divise les 27 puisque si la France s'oppose à un passeport vaccinal et lui préfère un "pass sanitaire", ce n'est pas le cas d'autres pays comme la Grèce. Le Danemark a déjà annoncé le lancement prochain d'un passeport vaccinal et la Suède promet la même chose "avant l'été".

Qu'en est-il dans les autres pays ?

L'Islande est le premier pays au monde à avoir délivrer un passeport vaccinal. C'est le cas depuis fin janvier. En Israël, où plus de 40 % des Israéliens ont reçu leur seconde dose de vaccin, un "passeport vert" a été mis en place. Il est octroyé aux personnes ayant reçu deux doses du vaccin ou guéri du Covid-19. Cela leur permet, depuis dimanche dernier, de s'asseoir dans un café et de manger au restaurant. Les restrictions dans les écoles, les lieux de culte, les hôtels ont aussi été assouplies. Enfin, les Seychelles a indiqué rouvrir ses frontières aux touristes qui ont reçu la seconde dose de vaccin au moins deux semaines avant leur arrivée.

Par ailleurs, des discussions sont en cours entre les pays du G7 (Allemagne, Canada, États-Unis, France, Italie, Japon et Royaume-Uni), a indiqué dimanche la ministre canadienne de la Santé.

Qu'en est-il dans le privé ?

Les compagnies aériennes réfléchissent elles aussi à l'élaboration de passeports sanitaires. Air France a annoncé tester son propre «pass» dès la mi-mars avec des voyageurs volontaires. L'Association internationale du transport aérien (Iata) a conçu de son côté un "Travel Pass", une application qui authentifie les données sanitaires des passagers, comme leurs tests Covid-19 ou leur statut vaccinal, afin de faciliter les contrôles. Singapore Airlines va inaugurer la semaine prochaine ce "passeport numérique".

Enfin, certains événements ont d'ores et déjà annoncé qu'ils ne seraient accessibles qu'aux personnes vaccinées ou guéries du Covid-19. C'est le cas par exemple pour les spectateurs qui assisteront au Grand Prix d'ouverture de la saison de Formule 1 du 26 au 28 mars à Bahreïn, a annoncé le circuit dans un communiqué jeudi.