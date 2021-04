Passionnés d'astronomie, Guy et Christiane suivent Thomas Pesquet depuis leur appartement de l'île Lacroix

Ce vendredi, ils étaient tous les deux devant leur télévision (et en direct sur France Bleu Normandie). Christiane Poyer et Guy Chollet sont tous les deux passionnés d'astronomie et n'auraient manqué le départ de Thomas Pesquet pour rien au monde. "Vivre un tel événement c'est exceptionnel", s'enthousiasme Christiane, qui a annulé son cours de yoga en visio pour suivre le décollage.

"Lever les yeux au ciel"

Pendant que Christiane se tient à bonne distance pour prendre des photos de la télévision avec son téléphone, Guy suit le compte à rebours à quelques centimètres de l'écran : "Il y a des détails importants à voir ! Il s'agit du lancement d'une grosse fusée, plus grosse que le Phare des Baleines de l'île de Ré. Et c'est une fusée dernier cri, dont le premier étage est récupérable", explique l'ingénieur à la retraite.

Guy Chollet : "On est un petit peu envieux" Copier

Christiane et Guy se sont connus à l'Observatoire astronomique de Rouen. Les deux octogénaires ont regardé le décollage, mais vont continuer à suivre les aventures de Thomas Pesquet : "On est un petit peu envieux, reconnaît Guy. Faire des recherches en dehors de la terre, c'est quelque chose de passionnant. Sur Terre, nous avons des conditions qui sont très limitées : par la surface de la Terre, par l'atmosphère, par la pesanteur, etc. Quand on atteint l'espace, on a, à la fois, un milieu qui est différent, mais avec aussi beaucoup de rayonnements électromagnétiques, qui proviennent du soleil en particulier."

Christiane Poyer : "Thomas, c'est un modèle qui leur donne l'envie d'aller plus loin" Copier

Christiane, ancienne institutrice, se passionne également pour les expériences scientifiques menése par les astronautes. Mais la force de Thomas Pesquet, selon elle, c'est aussi d'arriver à transmettre ces découvertes : "Thomas, lorsqu'il fait des expériences, il ne les garde pas pour lui. Lui, il va faire aimer l'astronomie. Tous ces enfants qui rêvent de la fusée de Tintin, là, ils ont un modèle. Et c'est un modèle qui leur donne l'envie d'aller plus loin. Et quand on s'intéresse à l'astronomie, cela permet de lever les yeux au ciel et cela permet de grandir."