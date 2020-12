Patience et persévérance, la rééducation des patients post-Covid à l’hôpital Rangueil à Toulouse

Sur les 1.700 personnes actuellement hospitalisées à cause du Covid-19 en Occitanie, il y a fort à parier que la grande majorité regagnera son domicile assez vite, et recouvrera progressivement ses capacités physiques. Mais quelques patients lourdement atteints par une forme grave de la maladie ou des complications peuvent séjourner au service MPR (médecine physique et réadaptation) de l’hôpital Rangueil à Toulouse. Depuis le printemps, autour de 75 personnes y ont été prises en charge.

"J'étais un grand sportif, j'arrive à peine à marcher"

Ce service a plutôt l'habitude d'accueillir des patients accidentés ou atteints de maladies neurologiques qui souffrent de paralysie ou d'hémiplégie. Depuis le printemps, y séjournent aussi des anciens malades du Covid. Désormais sortis d'affaire mais handicapés par un long coma, une embolie pulmonaire ou un accident vasculaire, ils arrivent après plusieurs semaines de réanimation, affaiblis, avec une forte perte musculaire. Ils ont du mal à respirer, réaliser les gestes de la vie quotidienne.

Philippe en pleine séance kiné après avoir passé trois semaines dans le coma artificiel. © Radio France - Bénédicte Dupont

Comme Philippe, 52 ans, hospitalisé depuis le 16 octobre. Trois semaines de coma artificiel, il vient d'arriver au service MPR. Pour combien de temps, il l'ignore. Kiné, ergothérapie, orthophonie, nutrition du lundi au vendredi, repos à l’hôpital le week-end. Pour retrouver du poil de la bête. Avec Anne-Céline la kinésithérapeute, ce formateur enchaîne les exercices, tente de trouver son souffle. "Je courrais et nageais beaucoup avant. Je ne marche plus quasiment. J'ai perdu sept kilos, des bras, des pectoraux, partout", constate Philippe. Travail de renforcement, de réhabilitation respiratoire et d'endurance. La praticienne se veut rassurante, "si tout va bien, Philippe va pouvoir reprendre le sport tout doucement, peut-être dans trois mois". Trois mois c'est long pour ce grand sportif. Mais il va s'accrocher. "Je sais que je reviens de loin. C'est à la fois satisfaisant de faire ces efforts-là et éprouvant de voir que je suis limité".

La deuxième vague n'arrivera qu'à Noël en réadaptation

En ce moment, Philippe est le seul patient-Covid du MPR qui en accueillait jusqu'à dix en même temps à la fin du printemps. Normal, la rééducation arrive en aval de la réanimation, avec un décalage de plusieurs semaines, voire mois. Il est probable qu'il y ait davantage de demande fin décembre-début janvier, ce qui correspondrait à la sortie des patients actuellement en réanimation.

Les trois quarts des patients Covid qui viennent chez nous récupèrent vite, en 2-3 semaines. Les autres ont eu besoin parfois de plusieurs mois. Certains gardent des séquelles, une fatigabilité, des difficultés respiratoires, le manque de goût et d'odorat. On n'a pas assez de recul encore sur la maladie. — Pr Xavier de Boissezon

Les séjours dans le service de réadaptation pour les patients-Covid sont en général de quelques semaines. © Radio France - Bénédicte Dupont

Encore près de 1.700 personnes hospitalisées à cause du Covid en Occitanie dont 300 en Haute-Garonne, 75 patients sont pris en charge en réanimation, 300 à l'échelle régionale.