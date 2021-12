Patients sans médecin traitant : une expérimentation encourageante dans le Pithiverais

C'est l'une des conséquences de la désertification médicale : de plus en plus d'habitants se retrouvent sans médecin traitant. Il sont plus de 60 000 dans ce cas dans le Loiret. Pour leur permettre néanmoins d'accéder aux soins sans engorger les urgences, une solution est testée depuis 18 mois dans le Pithiverais. C'est une expérimentation unique en France, et dont les premiers résultats sont encourageants.

30% des habitants du Pithiverais sans médecin traitant

Pourquoi le Pithiverais ? Parce que c'est le territoire qui est le plus concerné par ce problème dans le Loiret. Sur les 80 000 habitants où œuvre la communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS) Beauce-Gâtinais, 24 000 n'ont pas de médecin traitant. "Cela représente 30% de la population, 3 fois plus que la moyenne départementale, c'est énorme, souligne le docteur Latifa Miqyass, médecin à Bazoches-les-Gallerandes et présidente de la CPTS. Et les conséquences sont bien connues : des gens qui s'énervent après avoir essuyé 4 ou 5 refus auprès de médecins et qui finissent par engorger les urgences à Pithiviers, où ils attendent pendant des heures."

Le siège social de la CPTS Beauce-Gâtinais est basé à la maison de santé de Bazoches-les-Gallerandes © Radio France - François Guéroult

En mars 2020, la CPTS a donc décidé de mettre en place un numéro de téléphone gratuit, réservé aux patients sans médecin traitant ; au bout du fil, une secrétaire leur trouve un rendez-vous chez l'un des 14 médecins libéraux volontaires qui s'engagent à consacrer, à tour de rôle, 2 heures pour ce type de consultation. "Caser 2 heures dans un agenda déjà surchargé, ça peut paraître un défi, reconnaît Latifa Miqyass, mais finalement, avec le roulement, cela revient à avoir une astreinte de 2 heures tous les 15 jours, cela reste jouable."

2 000 consultations par an grâce à cette expérimentation

Seuls les "soins non programmés" sont éligibles à ces consultations : ce ne sont pas des urgences à proprement parler, mais cela mérite un passage chez le médecin dans les 48 heures. Ce système permet d'assurer 2 000 consultations par an et de répondre à la détresse de certains patients. "D'autant que certains de ces patients, sans médecin traitant, souffrent d'affections de longue durée, témoigne le docteur Edmond Galipon, l'un des médecins qui participent à cette expérimentation. Affections de longue durée, cela veut dire diabète, insuffisance cardiaque ou respiratoire, et même cancer : on ne peut pas laisser ces personnes-là sans suivi."

18 mois après, le bilan est donc encourageant, même si ce n'est pas la panacée, relativise Latifa Miqyass : "Nous avons bien conscience que c'est une solution imparfaite et qui ne repose que sur le volontariat. Ce n'est pas cela qui va répondre à la problématique du départ à la retraite d'une dizaine de médecins d'ici 5 ans dans le Pithiverais. Cela reste une goutte d'eau dans l'océan, mais c'est mieux que rien, et les patients qui en ont bénéficié nous expriment tous leur gratitude."

D'autres territoires pourraient s'en inspirer

Au vu des résultats de cette expérimentation, le Département du Loiret a décidé d'apporter une aide de 10 000 euros à la CTPS Beauce-Gâtinais, notamment pour financer le télésecrétariat sur lequel repose le système. D'autres projets similaires pourraient voir le jour l'an prochain dans le Giennois, dans le secteur de Jargeau-Châteauneuf-sur-Loire ou encore de Montargis.

Et le numéro de téléphone dédié aux patients sans médecin traitant dans le Pithiverais est le 0 801 90 45 00.