Pau : des antivax manifestent un an après l'obligation vaccinale pour les soignants

Le 15 septembre 2021, tous les professionnels du secteur de la santé devaient avoir reçu au moins une dose de vaccin pour continuer à exercer. Un an plus tard, rien n'a changé. Le pass vaccinal est toujours obligatoire pour le personnel soignant. Une situation qui ne plaît pas aux citoyens antivax. Une trentaine d'entre eux s'est rassemblée au rond-point de la commune de Paris 1871 à Pau, ce jeudi 15 septembre, pour protester contre une situation qu'ils jugent "aberrante".

Beaucoup refusent toujours de se faire vacciner. Les portes des hôpitaux ou centres de santé leur restent donc fermées au grand dam de Coraline. Elle était infirmière libérale avant la crise du Covid-19 et ne peut plus exercer depuis un an. "J'ai très mal vécu cette période. L'année dernière, on a dû me ramasser à la petite cuillère". Malgré sa suspension, elle n'a pu se résoudre à recevoir des doses de vaccin, quitte à se mettre en difficulté. "Si je veux manger et payer mes factures à la fin du mois je vais être obligée de me reconvertir même si je n'en ai pas envie".

"Je me demande si je ne vais pas aller travailler chez Leclerc"

Même cas de figure pour Élodie qui était psychomotricienne à l'hôpital d'Orthez. Après plusieurs mois sans activité, et en ne touchant que les minimas sociaux, elle s'est lancée dans l'auto-entrepreneuriat. "Avec mes compétences, je suis devenue masseuse pour la relaxation, mais je n'arrive pas à en vivre. J'en viens à me demander si je ne vais pas aller travailler chez Leclerc". Un travail alimentaire qui lui permettrait de garder un métier en lien avec le bien-être, à défaut de pouvoir exercer sa profession dans un établissement de santé.

Pour Michelle aussi il a été nécessaire de reprendre une activité alors que les finances commençaient à être au plus bas. "Il y a d'autres priorités maintenant avec l'inflation, l'augmentation du prix de l'essence, ou la rentrée scolaire". Elle aussi s'est tournée vers une formation de masseuse par le biais de sa kinésithérapeute. "Mais je ne peux pas en vivre", se désole-t-elle.

Comme elle, beaucoup ne peuvent plus se permettre d'attendre une éventuelle réintégration, qui semble pour le moment exclue. Le 29 juillet dernier, la Haute Autorité de Santé s'est dite favorable au maintien du pass vaccinal pour les soignants.