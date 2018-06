Pau, France

Malgré les pansements, les plâtres ou les perfusions, les petits patients du service de pédiatrie de l'hôpital de Pau ont apprécié leur déjeuner au soleil ce mercredi midi. L'association "tout le monde contre le cancer" a posé son food truck sur la pelouse, juste devant le service.

La tournée s'arrête cette année dans 21 hôpitaux, partout en France. L'idée est simple : permettre aux enfants hospitalisés et à leurs familles de passer un bon moment, comme au restaurant, en mangeant un bon burger dans un cadre agréable, histoire de changer un peu des plateaux repas. Quelques tables, des parasols, des guirlandes colorées et le tour est joué: on se croirait à la guinguette.

Quand nos enfants mangent bien, on va bien - Carole, mère de Cassandre, 13 ans

Une trentaines de patients et leurs familles ont pu en profiter hier à l'hôpital de Pau. Cassandre, 13 ans, et sa mère Carole se sont attablées un moment. Cassandre explique : "durant ma maladie, j'ai été beaucoup restreinte niveau alimentation. Il n'y a pas longtemps que j'ai eu le feu vert pour pouvoir tout manger, du coup ça fait du bien de manger des légumes dans un hamburger!" Elle n'a jamais beaucoup apprécié la nourriture de l'hôpital : "je ne mangeais pas beaucoup de repas d'ici, maman allait à la maison me faire à manger et me le ramenait pour le midi et le soir parce qu'ici, ce n'est pas extraordinaire".

Sa mère, Carole, confirme : "Les enfants ont souvent du mal à manger quand ils sont malades, ils n'ont pas forcément d'appétit. Vu par où elle est passée, on ne peut pas leur imposer de manger ce qui n'est pas bon. Et puis c'est une histoire d'envie, qu'on soit malade ou pas, le plat doit faire envie! Et là ça donne envie de manger. C'est bien présenté c'est ludique, c'est coloré.... Cet endroit est top, ça fait penser à la plage. C'est du petit bonheur. Quand nos enfants mangent bien, on va bien".

Cassandre et Carole, ravies de leur déjeuner © Radio France - Axelle Labbé

Écoutez le témoignage de Cassandre et Carole Copier

Pour les desserts, le chef pâtissier de la villa Navarre, Arnaud Douin, a mis la main à la pâte après avoir confectionné les burgers. Le personnel du service de pédiatrie a aussi eu droit à un brunch dans la matinée.