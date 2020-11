PAU : réouverture du drive covid au parc des expositions pour tester les soignants

En raison de la propagation de l’épidémie de Covid-19, un drive de tests PCR sera de nouveau installé au parc des expositions de Pau. Ce centre de dépistage sera ouvert dès ce lundi et exclusivement réservé aux soignants et aux personnels indispensables, comme les pompiers ou les gendarmes.

Le drive sera ouvert du lundi au vendredi de 7h et 12h30. Les hôpitaux et cliniques s'inquiètent de voir leur personnel plus touché par le Covid par rapport au printemps dernier. "70 soignants sont actuellement positifs au coronavirus, il n'y en avait que 25 la semaine dernière, ça progresse rapidement", explique Julien Mouret, le directeur-adjoint de l'hôpital de Pau.