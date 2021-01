Pau : Yves, vacciné du premier jouer et fier de l'être

C'est parti pour la vaccination de masse dans notre département. Onze centre de vaccinations ont ouvert dans le 64 ce lundi matin (il y en aura deux de plus avant la fin de la semaine et deux autres encore dont un à Arudy d'ici la fin du mois). Ils fonctionnent, et sont réservés au plus de 75 ans et aux personnes à risque. Yves a 70 ans. Il suit un traitement contre le cancer. Il est donc éligible. Il est venu d'Ouillon jusqu'à la foire exposition de Pau, pour un rendez vous à midi ce lundi.

Ces deux derniers jours, les plateformes téléphoniques ou internet ont été prises d'assaut, et tout est complet jusqu'à au mois de février.