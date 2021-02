Pause pipi sous Covid-19 : à la recherche de toilettes publiques (propres) dans les rues de Dijon

En l'absence de bars et restaurants ouverts, que font les Dijonnais et Dijonnaises quand ils sont pris d'une envie pressante ?

Courir (chez soi) ou se retenir : avec le Covid-19, il faut choisir. Quand les bars et restaurants sont fermés, comment faites-vous quand, en plein centre-ville, vous êtes pris d'une envie pressante ? Beaucoup préfèrent se retenir mais d'autres, étonnamment nombreux, admettent se rabattre sur les toilettes publiques ou "sanisettes gratuites".

Des nettoyages plusieurs fois par jour

Contactée, la mairie de Dijon nous répond par courriel que "les toilettes publiques sont un sujet sur lequel la ville est particulièrement attentive, en particulier en cette période de crise sanitaire" et nous donne les chiffres suivants.

La municipalité dispose de sanitaires publics répartis sur divers sites de la ville. Sont recensés 13 sanitaires automatiques JCDecaux où l'ensemble du toilette est nettoyé après chaque passage. On compte également des sanitaires sans nettoyage automatique, à savoir 52 toilettes closes et 28 urinoirs. "Des nettoyages quotidiens sont effectués et, si besoin", rappelle la mairie, "des nettoyages plusieurs fois par jour sont réalisés."

Pas de toilettes : le cauchemar !

Cela sonne comme une plaisanterie, mais cela peut virer au cauchemar. Alexandre gère la gare routière de Dijon et pour les chauffeurs et les voyageurs, c'est l'enfer : "On a des gens en transit, qui ont deux heures à patienter et qui nous demandent où aller parce que toutes les toilettes de la gare sont fermées."

Les hommes sont favorisés quel que soit l'état de la toilette, rappelle Eliott, car "j'urine debout donc je n'ai pas de contact" avec l'éventuelle cuvette cradingue. Son amie Anissa, elle, boycotte. Elle préfère se retenir car "la propreté dans les toilettes publiques, c'est par toujours ça et puis avec la crise sanitaire, le risque de se contaminer, ça fait encore moins envie."

Après inspection de sanitaires automatisés situés près du jardin Darcy non loin de la gare de Dijon, on constate effectivement (le mode d'emploi est affiché à l'extérieur et enregistré vocalement, il suffit d'appuyer sur un bouton pour l'écouter) que la cuvette est nettoyée, désinfectée et séchée après chaque passage, tout comme les murs et le sol. C'est propre et ça sent le parfum de synthèse.