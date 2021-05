Pauvre nuque ! Penchée sur notre téléphone, notre tête pèse 30 kg

Maintenir plusieurs activités physiques aide à garder une masse musculaire qui tend à se réduire à partir de 30 ans. Marc Messina, kiné-ostéopathe dans le Sud-ouest, livre ses conseils et appelle à la vigilance dans l'utilisation des téléphones portables générateurs de problèmes aux cervicales.

Kinésithérapeute mais aussi ostéopathe, Marc Messina est un "mécanicien du corps" qui connaît bien la rigueur du sport de haut-niveau. Ancien champion de judo dans sa jeunesse, il a dû tout arrêter suite à de nombreuses blessures.

L'expérience des blocs opératoires et de la rééducation l'ont pourtant conduit au métier qu'il pratique maintenant depuis 40 ans dans le Sud-ouest... Dans Planète Liza, aux côtés de Bixente Lizarazu, il met en garde contre le vieillissement naturel du corps à partir de 30 ans et la nécessité de l'entretenir.

Entre 30 et 60 ans, on perd 30 % de capacité à développer de la force maximale. Ce sont des moyennes, mais on peut freiner cette évolution par l'activité physique.