Pays Basque : baignade interdite en raison d'une algue toxique

La baignade est interdite à Biarritz, Bidart, Guéthary et Saint-Jean-de-Luz ce lundi 9 août en raison de l'apparition d'une algue toxique qui provoque des problèmes respiratoires et des réactions épidermiques. Une réunion avec l'ARS et les services de l'Etat est prévue dans la matinée.