Pays basque : Mauléon a trouvé un nouveau médecin

Mauléon-Licharre, France

Il a exercé pendant 25 ans sur l'Ile de La Réunion, et a choisi de poser ses valises en Soule il y a 5 ans. Ce lundi, François Garnier a reçu ses premiers patients au centre médical de Mauléon. Un nouveau départ pour ce docteur âgé de 60 ans, qui ces dernières années assuraient des vacations en tant que médecin scolaire au Pays basque.

De l'ïle de la Réunion à la Soule, le parcours du Docteur François Garnier Copier

A Mauléon, quatre médecins en moins en un an

Cette arrivée est un premier pas dans la lutte contre la désertification médicale. En un an, la capitale souletine a perdu la moitié des ses médecins. Il en restait plus que quatre. Conscients des difficultés pour attirer les jeunes docteurs en zone rurale, les élus et professionnels de santé souletins ont donc pris les devants. Ils se sont tous regroupés au sein de la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé en Soule, une structure qui prend désormais en charge le cabinet médical de Mauléon, et qui a pour objectif de rechercher des médecins généralistes sur le secteur.

Pour ce faire, ils ont mis en place un contrat innovant, mêlant consultations au sein du cabinet, et activité salariée à l'hôpital de Mauléon. "L'hôpital a pris la décision de salarier deux médecins généralistes", explique Christian De Gaye, médecin généraliste à Mauléon et président de la CPTSS. "Ils iront travailler au centre médical pour décharger le travail des médecins libéraux". François Garnier va exercer "comme un médecin généraliste libéral, mais il sera salarié, avec un tiers-payant total, puisque c'est l'hôpital qui gérera la comptabilité de ce médécin".

"En juin dernier, il nous est arrivé une catastrophe, avec le départ de plusieurs médecins en Soule" Christian De Gaye, président de la CPTSS Copier

Considérant la Soule comme zone déficitaire en termes de médecins, L'Agence régionale de santé a accepté de salarier deux médecins via l'hôpital de Mauléon. La CPTSS espère pourvoir le deuxième poste dans les prochains mois.