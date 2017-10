Pays Basque : prévenir les AVC

En cette semaine de la prévention des AVC, les bénévoles de l'association France AVC 64 informaient les patients et visiteurs de l'hôpital aux bons gestes à adopter face à une victime.

Il y a eu 2328 AVC l'an dernier dans les Pyrénées Atlantiques : 196 personnes en sont décédées. Des chiffres en hausse à cause de notre ryhtme de vie actuel, plus sédentaire et à l'alimentation nettement plus grasse que celle de nos aïeux. A l'occasion de la semaine de la prévention de l'accident vasculaire cérébral, des bénévoles de l'association France AVC 64 ont passé ce lundi 23 octobre dans le hall de l'hôpital de Bayonne pour sensibiliser patients, visiteurs aux premiers symptômes de l'AVC et à la manière de le prévenir.

L'équipe de bénévole de l'association France AVC 64 © Radio France - Céline ARNAL

Un AVC doit être pris en charge dès les premiers symptômes. C'est l'une des clés de la guérison, car, aujourd'hui encore, 1 patient sur 3 garde des séquelles de son accident vasculaire cérébral. Une victime d'AVC doit être pris en charge dans les 4 heures.

les premiers symptômes de l'AVC © Radio France - Céline ARNAL

A l'hôpital de Bayonne, chaque jour, un neurologue est en poste aux Urgences pour la prise en charge des AVC. A L'hôpital de Bayonne, fin 2018, pourront être réalisées des thrombectomies, des opérations très délicates, qui, aujourd'hui ne sont pratiquées qu'à Bordeaux. Cela permettra de gagner les 2 heures que prennent le trajet dans la prise en charge.

Le 15 est le bon réflexe à avoir en cas de doute © Radio France - Céline ARNAL