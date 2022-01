Pays d'Ancenis : "un soulagement", des renforts aux urgences de l'hôpital depuis ce samedi

Depuis ce samedi 1er janvier, une équipe du Smur revient à l'hôpital d'Ancenis de 8 h 30 à 18 h 30. Cela faisait six mois qu'elle n'était presque plus venue, contrainte de rester au CHU de Nantes pour combler le manque de personnel.

Le Smur n'était presque plus venu à l'hôpital d'Ancenis depuis juillet dernier.

_"C'est un soulagement pour l'équipe entière du Chel (Centre hospitalier Erdre et Loire)",_ sourit Muriel Renaud, secrétaire locale de la CFDT à l'hôpital d'Ancenis. Depuis ce samedi 1er janvier, une équipe du Smur est de retour en journée aux urgences de l'établissement.

"Réconfortant pour le personnel"

"C'est réconfortant pour le personnel d'avoir une équipe composée d'un médecin, d'un ambulancier et d'un infirmier en plus, poursuit la déléguée syndicale. C'est surtout par rapport à la population, on est content que le Smur soit là. Par exemple, quand les habitants font des AVC ou douleur thoracique, il permet d'éviter des pertes de chance."

"C'est de la chance en plus pour les patients" - Muriel Renaud Copier

Entre 8 h 30 et 18 h 30, cela signifie qu'un médecin urgentiste peut être plus rapidement sur place, il part de l'hôpital d'Ancenis au lieu de partir de Nantes ou Angers.

"Cela me semble important, ajoute Rémy Orhon, maire d'Ancenis-Saint-Géréon et président du conseil de surveillance de l'hôpital. Il y a des habitants qui sont à plus de 30 minutes des services de soins d'urgences, d'où la nécessité d'avoir le Smur sur notre territoire."