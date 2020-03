Pays de la Loire : 13 cas confirmés de coronavirus

L'Agence régionale de santé annonce ce vendredi 13 cas confirmés de personnes atteintes du coronavirus. C'est cinq de plus que jeudi. Ces nouveaux malades résident en Vendée, en Sarthe, en Maine-et-Loire et en Loire-Atlantique.

Tous les départements des Pays de la Loire sont désormais concernés par le coronavirus. L'Agence régionale de santé annonce ce vendredi que cinq nouveaux cas de coronavirus ont été confirmés, ce qui porte à 13 le nombre de personnes atteintes du virus.

Un homme de 44 ans résidant en Loire-Atlantique est hospitalisé au CHU de Nantes, une femme de 57 ans originaire de Maine-et-Loire est hospitalisée au CHU d'Angers, une femme de 46 ans et un adolescent de 14 ans originaires de Sarthe sont hospitalisés au centre hospitalier du Mans, et un homme de 49 ans, résidant en Vendée, est hospitalisé au centre hospitalier de La Roche-sur-Yon. Huit personnes sont par ailleurs toujours hospitalisées à Nantes et Angers.

Limiter les contacts sociaux

L'ARS rappelle que le confinement à domicile concerne uniquement les personnes ayant été en contact rapproché avec un malade. Pour les personnes ayant été séjourné dans une zone de circulation active du virus en France (Oise, Haute-Savoie (Balme-de-Sillingy), Morbihan (Auray, Carnac et Crac'h) et Haut-Rhin) ou à l'étranger (Italie du Nord, Chine, Macao, Hong-Kong, Singapour, Corée du Sud et Iran), elles peuvent aller à l'école ou au travail, mais doivent limiter les contacts sociaux, notamment vis-à-vis des personnes fragiles.

En plus du CHU de Nantes, le CHU d'Angers est désormais opérationnel pour les tests diagnostics. Si des personnes présentent des symptômes (toux, fièvre, pneumonie, difficultés respiratoires), il faut appeler le 15 et ne pas se rendre aux urgences ou chez le médecin.