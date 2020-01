Pays de la Loire : 40% des jeunes boivent de l'alcool chaque semaine

Santé publique France publie ce mardi une analyse de la consommation d'alcool dans chaque région de France. En Pays de la Loire, les adultes consomment moins d'alcool que la moyenne nationale, mais les 18-30 ans consomment plus, et davantage d'alcools forts que les autres Français.

Pays de la Loire, France

Le volume global d'alcool consommé en France est en baisse depuis les années 1960, mais notre pays reste parmi les pays les plus consommateurs au monde, se situant au 6e rang des 34 pays de l'OCDE. Cette consommation varie en fonction des région françaises. En Pays de la Loire, 8,1% des adultes de 18 à 75 ans consomme de l'alcool tous les jours, c'est en dessous de la moyenne nationale, qui se situe à 10% des adultes. Ce sont les régions Hauts-de-France, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie qui affichent la consommation quotidienne la plus répandue.

Consommations massives en hausse

En revanche, la consommation d'alcool hebdomadaire chez les 18-30 ans fait partie des plus élevées de France. En Pays de la Loire, 40,7% des adultes de cette tranche d'âge boit de l'alcool chaque semaine. Derrière la Bretagne (43,5%), la Guyane (43,4%) et la Martinique (47,7%). Globalement en France, note Santé publique France, la consommation régulière est plus faible qu'avant, mais les consommations ponctuelles massives (6 verres ou plus en une seule occasion) sont en hausse.

La type d'alcool préféré varie aussi selon les régions. En Pays de la Loire, la consommation d'alcool forte est plus importante qu'ailleurs (13,1% des adultes en consomment chaque semaine). Par ailleurs, 32,4% des adultes de 18 à 75 ans boivent du vin chaque semaine, c'est moins que la moyenne nationale. Et 19,4% des adultes boivent de la bière chaque semaine, c'est moins qu'en Bretagne, où 23,2% des adultes en consomment chaque semaine.

Le détail de la consommation d'alcool chaque semaine en fonction des régions © Radio France - Santé publique France

Passages aux urgences

Pour la première fois, Santé publique France a mesuré l'effet immédiat de l'alcool en lien avec un passage aux urgences hospitalières. Chaque jour, en Pays de la Loire, 2,58% des hommes et 0,89% des femmes qui passent aux urgences sont en lien direct avec une consommation d'alcool. Au niveau national, cela concerne 1,2 à 3,1% des passages aux urgences pour les hommes, et entre 0,3 et 1,4% pour les femmes.

Nouveaux repères de consommation

Enfin, Santé publique France et l'Institut national du cancer ont élaboré de nouveaux repères de consommation à moindre risque. Si l'on consomme de l'alcool, c'est "maximum 10 verres par semaine, maximum deux verres par jour, et des jours dans la semaine sans consommation". Et si vous avez besoin d'aide, rendez-vous sur le site internet d'alcool-info-service.