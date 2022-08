Pays de la Loire : l'agence régionale de santé a recensé 63 cas de variole du singe

L'Agence Régionale de Santé annonce le chiffre de 63 cas de variole du singe dans les Pays de la Loire, selon un décompte fait ce 12 août 2022. Ce chiffre a plus que doublé en l'espace de deux semaines. On dénombrait 28 cas, le 27 juillet dernier. Dans le détail, ce vendredi, il y a 36 cas en Loire-Atlantique, 8 en Vendée.

"Des symptômes mois sévères que la variole"

La variole du singe est une maladie infectieuse causée par le virus Monkeypox. L'ARS rappelle que "les symptômes sont comparables à ceux de la variole mais la maladie est moins sévère. À ce jour, les cas signalés sont majoritairement _bénins_".

Des centres de vaccination à Nantes et La-Roche-sur-Yon

A ce jour, les départements de Loire-Atlantique et de la Vendée disposent, chacun, d'un centre de vaccination. A Nantes, c'est le CHU qui vaccine. Les prises de rendez-vous se font via la page dédiée de Doctolib et en Vendée, ça se passe au Centre Hospitalier Départemental, à La Roche-sur-Yon. Les rendez-vous se prennent sur le site de l'ARS, via, là aussi, une page dédiée de Doctolib.