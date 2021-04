Pays de la Loire : "des forces de l'ordre massivement déployées pour le week-end de Pâques" prévient le préfet

Lors d'une conférence de presse commune avec l'Agence Régionale de Santé et le recteur de l'Académie de Nantes, le préfet de la région Pays de la Loire a déclaré que les policiers et les gendarmes seraient fortement mobilisés pour le week-end pascal.

Le préfet de la région Pays de la Loire, Didier Martin, nous prévient : "les forces de l'ordre seront déployées massivement pendant le week-end de Pâques". Des policiers et des gendarmes qui seront "particulièrement vigilants" aux éventuels rassemblements de plus de six personnes dans l'espaces public, dans les parcs, les plages. "Pour les déplacements inter-régionaux nous ferons preuve de souplesse" poursuit-il. Ce jeudi, Didier Martin a aussi rappelé que la consommation d'alcool sera interdite sur la voie publique pour les quatre prochaines semaines, et que là encore les forces de l'ordre veilleraient particulièrement à cette règle pour le long week-end qui arrive.

1.620 élèves positifs

Lors de cette conférence de presse, à la veille de la fermeture des écoles pour les quatre prochaines semaines, le recteur de l'Académie de Nantes, William Maurois, a dressé un bilan de la crise sanitaires dans les établissements scolaires. 1.620 élèves et 196 personnels de l'éducation national sont actuellement positifs à la Covid-19 en Pays de la Loire. Sept écoles et un autre établissement (collège ou lycée) sont fermés à cause de l'épidémie.

Lenteur de la vaccination

Par ailleurs notre région est la deuxième de France avec le moins d'habitants vaccinés, juste derrière l'Ile-de-France. Ainsi, 11,7% des habitants ont reçu au moins une dose de vaccin au 31 mars 2021. Par ailleurs, il y a 881 patients hospitalisés à cause de la Covid-19 en Pays de la Loire et 127 dans un service de réanimation.

La carte de la vaccination en Pays de la Loire © Radio France - Aurore Jarnoux / France Bleu