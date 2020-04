Pays de la Loire : des tests du Covid-19 plus systématiques dans les Ehpad

L'objectif est de limiter la propagation du coronavirus dans les Ehpad, où résident des personnes âgées particulièrement fragiles. A partir de ce vendredi, l'Agence régionale de santé des Pays de la Loire indique que les tests au Covid-19 vont y être renforcés. Dès qu'un cas positif sera détecté, les tests y seront systématiques pour tous les résidents et tous les personnels. Dans la région, plus de 20.000 personnes travaillent dans les Ehpad. Dans ces établissements, 1.400 personnes (personnels et résidents) sont possiblement contaminées au coronavirus.

1.726 cas confirmés

Par ailleurs, l'épidémie semble atteindre un "plateau" en Pays de la Loire : on compte 1.726 cas confirmés (c'est 96 cas supplémentaires en 24 heures), 158 personnes sont mortes à l'hôpital (5 de plus en 24 heures).

Et une bonne nouvelle pour trois patients qui avaient été évacués par TGV médicalisés du Grand Est dans des hôpitaux de la région. Un premier patient a pu regagner Strasbourg, deux autres vont pouvoir retourner à Mulhouse. Ces évacuations sanitaires permettent de soulager les services de réanimation saturés de ces régions.