Pays de la Loire : l'Agence régionale de santé anticipe les renforts en personnel de santé

Une plateforme en ligne vient d'être mise en place par l'Agence régionale de santé des Pays de la Loire, pour anticiper les besoins en personnel de santé dans les prochaines semaines. Ces personnels sont invités à s'enregistrer dès aujourd'hui pour renforcer le système de santé dans les structures sanitaires, sociales et médico-sociales de la région, en cas de deuxième vague de l'épidémie de coronavirus.

Base unique de données sur les personnes mobilisables

Entre mars et mai 2020, plus de 3.000 étudiants et plus de 620 professionnels volontaires ont permis de renforcer ces établissements de santé. "La situation épidémique sur notre territoire nécessite encore une grande prudence et implique de se préparer à faire face à une éventuelle seconde vague", précise l'ARS. L'Agence régionale de santé appelle donc à la mobilisation des professionnels de santé et des agents hospitaliers volontaires (salariés ou libéraux, actifs ou retraités).

Cette plateforme constitue une base unique de données sur les personnes mobilisables et permet de "faciliter et fluidifier les circuits d'informations entre les différents acteurs". A partir des informations collectées, "les structures prendront contact avec les professionnels inscrits".