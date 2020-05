Pays de la Loire : le plan blanc pourrait être levé dans les prochaines heures

"Si tout va bien il y aura un go dès mercredi" a annoncé Jean-Jacques Coiplet. A l'heure où ces lignes sont écrites, le directeur de l'Agence Régionale de la Santé des Pays de la Loire devait encore se réunir une ultime fois avec l'ensemble des acteurs de l'hospitalisation publique pour voir comment reprendre l'activité médicale et chirurgicale. Un retour à la normale qui soulagerait toutes les personnes en attente de consultation ou d'une opération. L'ARS pose une condition :

En cas de deuxième vague de COVID il faudra être en capacité de rouvrir 356 lits en 48 heures

Le plan blanc maximal a été activé le 13 mars 2020 pour assurer la gestion du risque épidémique Covid 19, au CHU de Nantes, à la cité sanitaire de Saint-Nazaire tout comme dans l'ensemble des établissements de santé de Loire-Atlantique, de Vendée, de Mayenne, de la Sarthe et du Maine-et-Loire. Toutes les activités médicales et chirurgicales non urgentes étaient déprogrammées pour libérer des lits et des personnels de santé.

Toute la région en vert ?

Si les indicateurs de circulation du virus et de tension hospitalière se maintiennent toute la région Pays de la Loire devrait passer en vert jeudi soir sur la carte du Ministère de la Santé y compris la Sarthe avance l'ARS.

Avec 3110 cas de COVID confirmés ce 5 mai à 12h, la région enregistre 13 cas de plus que la veille. L'un des médecins de l'ARS indique que nous sommes dans "une phase de stabilisation telle que nous l'observont depuis 10 jours."

Le taux de passage aux urgences pour des cas de COVID continue de baisser très régulièrement. Il est de 5,4% sur l'ensemble de la région, alors qu'il était supérieur à 20% au 31 mars. La Sarthe est le seul département avec un taux supérieur à 6%; l'explication pourrait être sa proximité avec l'Ile-de-France selon l'ARS qui constate malgré tout une descente régulière et continue depuis 31 mars.

Tout se jouera le 11 mai

Très prudents, les médecins de l'ARS répètent que "tout va se jouer à partir du 11 mai". Si à partir du déconfinement les gestes barrière et de distanciation sociale ne sont respectés l'ARS redoute un "redécollage du nombre d'infections cinq jours plus tard".

A ce jour dans les Pays de la Loire 66 patients sont en réanimation, soit un taux d'occupation de 18%. L'ARS n'a pas enregistré d'excès de mortalité dans les cinq départements à partir de la semaine du 20 avril. Elle note enfin un très faible taux de mortalité lié au COVID dans les EHPAD de la région (0,6%). Son dernier bulletin fait état de 269 résidents décédés en EHPAD et établissements médico-sociaux.