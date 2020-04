Pays de la Loire : les consultations chez les médecins généralistes en baisse de 30 à 50%

Une appendicite qui se transforme en péritonite, une simple plaie qui s'infecte parce qu'elle n'a pas été recousue à temps : les médecins généralistes s'inquiètent de la baisse du nombre de consultations dans leurs cabinets. Depuis une semaine, ils constatent des retards de diagnostic.

Pour le syndicat des médecins généralistes de France (MG France), deux explications à cette baisse. D'abord parce que les gens ont peur de se faire contrôler et qu'un rendez-vous chez le médecin ne soit pas considéré comme une sortie autorisée. Pourtant, sur l'attestation à présenter aux forces de l'ordre, le motif médical est possible. Ensuite, parce qu'ils ont peur de déranger leur médecin généraliste.

Du temps pour tous les malades

Le message est passé de laisser la priorité aux personnes atteintes du Covid-19, et même si le bilan de l'épidémie est lourd, Pascale Geffroy, présidente de MG France de Loire-Atlantique, rappelle que pour 8 à 9 malades sur 10, les symptômes du Covid-19 sont bénins et leur suivi peut se faire à distance. Les généralistes ont donc du temps pour tous les autres. Et ils s'inquiètent des retards de prise en charge pour certaines pathologie, comme le diabète ou des maladies cardio-vasculaires.

"Il ne faut pas hésiter à appeler son médecin" en cas de moindre doute sur sa santé, rappelle la généraliste installée à Orvault, près de Nantes. Car toutes les pathologies doivent être suivies. Le médecin, qui connaît ses patients, est en mesure d'écouter, de proposer une téléconsultation ou même un examen au cabinet. Des plages horaires sont dédiés aux patients qui présentent des symptômes du Covid-19, de sorte qu'ils ne croisent pas les autres.

Téléconsultations en forte hausse

Les gens consultent beaucoup moins leur médecin, et le font à distance. Le nombre de téléconsultations a explosé au mois de mars en Pays de la Loire. De 600 à 700 par mois en janvier et février, elles sont passées à 42.130 en mars, dont 22.500 en Loire-Atlantique.