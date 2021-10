Pays de la Loire : une campagne de vaccination anti-grippe pour amplifier la vaccination anti-Covid

L'ARS des Pays de la Loire compte sur la prochaine campagne de vaccination anti-grippe pour aller chercher les personnes âgées de plus de 85 ans qui ne sont toujours pas vaccinées contre l'épidémie de Covid-19.

"Un réservoir potentiel de rebond épidémique"

Dans cette tranche d'âge, beaucoup plus fragile que les autres, 36.000 habitants de la région sont concernés selon les autorités sanitaire. Benoit James est le directeur adjoint de l'ARS : "cette campagne anti-grippe va nous permettre d'augmenter la vaccination anti-Covid car on peut faire la double vaccination en simultané. On mettra en place des unités mobiles qui se déplaceront à domicile ou alors il y aura des rendez-vous pour un transport vers un centre de vaccination. Pour les plus de 85 ans, le risque d'hospitalisation est huit fois plus important que pour des personnes de 40 ans. Ces 36.000 personnes représentent un réservoir potentiel de rebond épidémique, avec l'hiver qui arrive, et donc avec un impact sur nos services de soins".

La campagne de vaccination contre la grippe va démarrer à la fin du mois. Un numéro vert sera mis à la disposition du public : 0800 730 957.

224 soignants suspendus en Pays de la Loire

Par ailleurs, d'après les dernières données de l'ARS et du Rectorat, 55 classes sont fermées dans la région des Pays de la Loire. Concernant la vaccination des 12/17 ans, 74% d'entre eux ont reçu les 2 doses. 70.000 collégiens et lycéens n'ont toujours pas fait la démarche pour se faire vacciner. L'ARS annonce que 94% du personnel hospitalier est vacciné. 224 soignants sont suspendus.

Enfin, constatent les autorités sanitaires, à ce jour, 6 professionnels de santé libéraux, défavorables à la vaccination obligatoire, ont décidé d'eux-mêmes d'arrêter leur activité et donc de s'auto-suspendre. D'autres notifications officielles de suspension sont attendues.