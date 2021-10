Pays de Savoie : les anti-pass sanitaire à nouveau mobilisés ce samedi 9 octobre

Près de 2.000 personnes ont de nouveau manifesté dans les rues des Pays de Savoie contre le pass sanitaire. Treizième samedi de mobilisation, alors qu'à partir de vendredi prochain, les tests covid seront payants pour les majeurs non vaccinés et sans ordonnance.

C'est le treizième week-end de mobilisation pour les anti-pass sanitaire en Pays de Savoie. Près de 2.000 personnes ont manifesté ce samedi 9 octobre en Pays de Savoie, selon les chiffres de la police. Ils étaient près de 900 à Annecy, 550 à Chambéry, près de 300 à Thonon et 200 à Albertville.

Les autotests ne valideront plus le pass sanitaire à partir du 15 octobre

A partir de vendredi prochain, le 15 octobre, les tests covid seront payants pour les majeurs non vaccinés et sans ordonnance. Un test PCR coûtera 44 euros, un tests antigénique réalisés en laboratoire coûtera 22 euros. Les autotests ne seront plus reconnus pour obtenir un pass sanitaire, même ceux effectués devant un professionnel de santé. Un autotest supervisé en pharmacie coûte moins cher, une dizaine d'euros ; il est donc très utilisé par les personnes non vaccinées qui doivent par exemple montrer un pass sanitaire pour faire du sport en club chaque semaine.

"C'est une politique qui ne vise qu'à appauvrir les plus pauvres !" - Une manifestante à Chambéry

"J'étais sûre que le gouvernement allait supprimer les autotests, ils font tout pour qu'on aille se faire vacciner" affirme cette manifestante dans les rues de Chambéry.

AUDIO - Le témoignage d'une manifestante anti-pass sanitaire dans les rues de Chambéry. Copier

"C'est une obligation vaccinale pour tous, déguisée"

Ce manifestant non vacciné explique qu'il a besoin d'emmener ses clients au restaurant pour pouvoir travailler :"Je dois emmener mes clients au restaurant et je comptais sur ces autotests pour pouvoir travailler cet hiver et bien c'est raté, je vais arrêter de travailler carrément".

Des manifestants anti-pass sanitaires dans les rues de Chambéry ce samedi 9 octobre. © Radio France - Mélanie Tournadre

"Pour moi, c'est inadmissible et injustifié de rendre ces tests payants et de supprimer les autotests" explique cet anti-pass sanitaire. "C'est hors de prix ces tests c'est intolérable" ajoute cette manifestante.

"Comme ils n'arrivent pas à nous convaincre de nous faire vacciner, ils s'attaquent à notre porte-monnaie" - Michel, manifestant à Chambéry

"Ce choix de rendre les tests covid payants pour les non vaccinés, ça montre bien que le gouvernement essaye de tout faire pour nous obliger à nous faire vacciner, c'est complètement injuste et on nous enlève notre liberté, ça ressemble de plus en plus à un Etat totalitaire" ajoute cette manifestante. "Ca veut dire que ceux qui auront l'argent pourront se payer des tests quand ils le souhaitent et les autres ne pourront plus rien faire".