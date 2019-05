Attention, la pêche aux coquillages fortement restreinte sur le littoral du Morbihan en Bretagne

Attention si vous avez prévu d'aller pêcher les coquillages dans le Morbihan. La pêche et la consommation sont interdites sur une partie du littoral, à cause de toxines dans l'eau. Attention notamment à l'embouchure et en baie de Vilaine, ainsi que sur une longue bande de Quiberon à la Laïta.