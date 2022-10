Pédiatrie en crise : le gouvernement annonce débloquer 150 millions d'euros pour les services "en tension"

Le ministre de la Santé François Braun a annoncé dimanche le déblocage de 150 millions d'euros pour les "services en tension de l'hôpital", notamment en pédiatrie. Ce plan devra permettre "une hausse du personnel, à condition qu'on en trouve", a dit le ministre sur BFM TV, sur fond de crise des services d'urgence pédiatrique. Vendredi, 4000 soignants en pédiatrie ont adressé une lettre ouverte à Emmanuel Macron pour déplorer des conditions de travail et une prise en charge inadaptées, résultats d'une "inaction politique irresponsable". "Ce n'est pas nouveau malheureusement, ça fait des dizaines d’années que l'hôpital est maltraité", a explique le ministre de la Santé ce dimanche.

Pour répondre à ce nouvel accès de fièvre à l'hôpital, l'exécutif a concocté un "plan d'action immédiat", a annoncé sur CNews le porte-parole du gouvernement Olivier Véran. "On déclenche là où c'est nécessaire, les fameux 'plans blancs' pour rappeler du personnel supplémentaire et pour avoir une meilleure coopération dans les territoires", a-t-il détaillé. Ces "plans blancs" contiennent des mesures d'organisation destinées à faire face à une situation sanitaire exceptionnelle ou une activité accrue d'un hôpital.

"Répondre tout de suite à des problématiques spécifiques de certains secteurs"

"On a une épidémie de bronchiolite plus précoce que d'habitude qui arrive sur un hôpital à bout de souffle et sur lequel il faut faire un travail de fond", a observé le ministre de la Santé, François Braun sur BFMTV qui a par ailleurs annoncé le déblocage de 150 millions d'euros pour l'ensemble des services "en tension" à l'hôpital. Cet argent doit servir à "répondre tout de suite à des problématiques spécifiques de certains secteurs", notamment une augmentation de personnel, "à condition que l'on trouve du personnel", a fait valoir le ministre.

"Le gouvernement était dans l'obligation de réagir vite mais y a un vrai problème de fond"

"Bien entendu nous allons prendre en charge tous les enfants qui nécessitent d'aller à l'hôpital mais il faut nous aider en évitant d'aller à l'hôpital quand ce n'est pas nécessaire", a redit François Braun. "Le gouvernement était dans l'obligation de réagir vite mais y a un vrai problème de fond", a réagi Isabelle Desguerre, cheffe du service de neuropédiatrie à l'hôpital Necker à Paris, une des signataires de la lettre à Emmanuel Macron. "150 millions, c'est un effet de chiffre, le problème ce n'est pas les sous mais reconnaître le statut des soignants, leur donner envie de travailler en hôpital, mettre des vrais ratios soignants par enfant", met-elle en avant.