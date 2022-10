Pédiatrie : face à l'épidémie de bronchiolite précoce le CHU de Saint-Étienne fera le dos rond pendant un mois

En temps normal l'hôpital stéphanois arrive à s'adapter à l'épidémie de bronchiolite. Chaque année un service de pédiatrie supplémentaire est mis en place. L'an passé 13 lits avaient été ouverts et on était même monté à 18 lits pour accueillir les enfants malades. Cet automne tout était donc prévu à partir de la fin novembre jusque fin février. Le CHU avait recruté 7 infirmières et autant d'auxiliaires de puériculture. Leur contrat débutera le 14 novembre par des formations, avec un service opérationnel le 21 novembre. Mais avec cette épidémie précoce, toute l'organisation tombe à l'eau. Ce n'est finalement que dans un peu moins d'un mois mais d'ici là le temps peut paraitre long aux soignants qui voient leur rythme de travail s'accélérer et la quantité de lits disponible se réduire. Les urgences pédiatriques vont donc faire le dos rond, grâce par exemple au service de pédiatrie C, dédié aux 0 à 6 ans. Il a déjà vu son nombre de lits passer de 14 à 21 en quelques jours pour aider à encaisser au mieux cette épidémie précoce.

150 millions d'euros, "pas sûr que ça règle le problème"

Pour faire face à cette situation partagée sur tous le territoire français, 150 millions d'euros ont été annoncés par le gouvernement pour apaiser la colère des pédiatres. Le plan a donc pour objectif de gonfler les effectifs des services pédiatriques dans les hôpitaux, à condition de trouver du personnel mais ce n'est pas la formule miracle alors que 4000 soignants en pédiatrie ont adressé une lettre ouverte à Emmanuel Macron la semaine dernière pour déplorer des conditions de travail et une prise en charge inadaptées. "Les 150 millions, je ne suis pas certain que cela règle le problème là, maintenant", réagit le Docteur Olivier Mory, chef des urgences pédiatriques au CHU de Saint-Etienne. "Il faut former les professionnels, les engager dans cette filière et cela ne s'improvise pas. Ca n'est pas qu'une histoire de moyens, c'est une histoire d'attractivité globale".

Ne pas oublier la pédiatrie de ville

Ce sont donc les services pédiatriques hospitaliers qui sont visés par le gouvernement mais attention à ne pas oublier les pédiatres en ville, eux aussi en surcharge (+25% de consultations chaque jour durant cette épidémie.) Ils sont primordiaux pour éviter la surcharge des hôpitaux explique justement le Docteur Leila Abib, pédiatre à Firminy, représentante dans la Loire du Syndicat National des Pédiatres Francais et signataire de la lettre ouverte au président : "en ville on apprend aux parents à analyser la situation et voir si on peut attendre ou non avant d'aller aux urgences. Le nombre de patients qu'on prend en ville et qui n'iront pas aux urgence, c'est une aide pour les hôpitaux. C'est un travail important dont il faut parler et qu'il faut revaloriser. L'enfant qui ne va pas aux urgences, c'est un gain pour l'État".