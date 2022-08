Pédopsychiatrie : Il y a un manque de moyens alors que les prises en charge explosent en Ille-et-Vilaine

A la veille de la rentrée des classes, on s'intéresse à la santé mentale de nos enfants. Elle se dégrade et les moyens ne sont pas suffisants pour y remédier selon le docteur Catherine Lévénez cheffe du pôle pédopsychiatrie du centre hospitalier Guillaume Régnier à Rennes

Retour à l'école demain jeudi pour les enfants. L'occasion de parler de la santé mentale de nos enfants. La pédopsychiatrie, un secteur qui va mal selon la docteure Catherine Lévénez, la cheffe du pôle pédopsychiatrie du centre hospitalier Guillaume Régnier, à Rennes.

France Bleu Armorique : La santé mentale de nos enfants s'est dégradée. Comment le mesurez-vous?

Docteure Catherine Lévénez : Effectivement, il y a une demande importante de demande de prise en charge. Il y a beaucoup plus de passages de jeunes aux urgences pédiatriques, pédopsychiatrie, que ce soit en Ille-et-Vilaine ou dans toute la France d'ailleurs. Santé Publique France a publié des chiffres qui montrent une augmentation. Par exemple, en janvier 2021, il y a eu plus de jeunes qui passent aux urgences pour des états dépressifs, pour des idées suicidaires, pour des troubles anxieux, pour des déscolarisations, mais aussi pour des troubles du comportement alimentaire. Et ce que dit aussi Santé Publique France, c'est qu'en 2022, les chiffres n'ont pas baissé et ils ont même continuer à monter. Ce qui est particulièrement inquiétant.

FBA : C'est une conséquence de la crise du covid...

Docteure Catherine Lévénez : Alors, effectivement, la crise du covid a joué un rôle important. Il y a eu le confinement, l'arrêt de l'école, l'arrêt de la scolarisation. Pour certains jeunes, ça a été très dur de reprendre après. Il y a aussi les mesures de distanciation et donc l'isolement social. L'arrêt des loisirs, des activités extrascolaires, le stress aussi, que ça soit chez les jeunes ou chez les parents. Effectivement, les jeunes qui ont une nature déjà un peu anxieuse sont très affectés en général par ce type de nouvelles. Et puis aussi le contexte plus récent des conflits armés, la guerre en Ukraine, etc.

FBA : Malheureusement pour ces jeunes, vous dites qu'il n'y a pas assez de moyens pour leur répondre.

Docteure Catherine Lévénez : Oui, la pédopsychiatrie souffre d'un sous-financement chronique qui existe depuis des années et qui malheureusement a été encore plus révélé par cette crise. Il faut savoir que les moyens sont de toute façon totalement insuffisants. C'est important que les pouvoirs publics puissent entendre cette question du sous-financement chronique. D'autant plus en Ille-et-Vilaine où la démographie augmente. Il y a un million d'habitants, et la population des enfants et adolescents augmente plus vite que la population adulte.

FBA : Par exemple dans votre hôpital à Guillaume Régnier à Rennes, combien de médecins manque-t-il?

Docteure Catherine Lévénez : Alors effectivement, au niveau médical, je vois dans mon pôle, il y a à peu près une vingtaine de médecins, le quart des postes n'est pas pourvu. Et dans un autre pôle de pédopsychiatrie du CHR, c'est exactement la même situation. Il y a aussi un manque de pédopsychiatres. Il y a dix ans, on y avait à peu près 1200 pédopsychiatres en France. Ça, c'était en 2007. Dix ans plus tard, on n'est plus que 600 et quelques. Donc il y a vraiment là aussi une baisse du nombre de pédopsychiatres. C'est vraiment urgentissime de former davantage de pédopsychiatres, d'ouvrir plus de postes en internat, de sensibiliser aussi les étudiants en médecine pendant leurs études à notre spécialité.

FBA : Et cela n'est pas sans conséquences pour les jeunes que vous aidez?

Docteure Catherine Lévénez : Effectivement, cela rajoute de la souffrance, du retard au diagnostic. Souvent, pour les parents, c'est le parcours du combattant pour trouver un rendez-vous. Les adolescents, notamment, peuvent être vus avec du retard ou parce qu'ils vont passer en urgence à l'accueil pédiatrique. C'est la question du relais avec une prise en charge au long cours qui se pose, que ce soit dans le secteur public ou en libéral. Alors certes, il y a eu des mesures nouvelles qui ont été prises avec des possibilités de rendez-vous avec un psychologue qui sont remboursés. Malheureusement, en Ille et Vilaine, il n'y a pas encore suffisamment de psychologues qui se sont engagés dans ce processus et ça serait souhaitable.