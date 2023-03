Pédopsychiatrie : la Cour des comptes veut réorganiser un secteur "saturé" et "inadapté"

Plus d'un enfant sur dix "souffre d'un trouble psychique", soit "environ 1,6 million d'enfants et adolescents" en France, affirme la Cour des comptes dans un rapport publié ce mardi, qui appelle à réorganiser une filière pédopsychiatrique "saturée" et des offres de soins "inadaptées aux besoins". Plus de 3 milliards d'euros sont dépensés chaque année pour la pédopsychiatrie au sens large, à la fois dans les structures sanitaires et sociales, mais la Cour des comptes juge que cet argent "pourrait être mieux utilisé", même si "c'est une cause qui mérite d'avoir les financements adaptés", a déclaré son président Pierre Moscovici lors d'une conférence de presse.

S'appuyer sur la médecine de ville

"Entre 750.000 et 850.000" jeunes bénéficient chaque année "de soins prodigués en pédopsychiatrie", la plupart du temps dans des centres médico-psychologiques (CMP) "submergés par les demandes". Pour soulager les CMP et leur permettre de "se consacrer au suivi des troubles modérés à sévères", le rapport recommande de s'appuyer sur les 25.000 psychologues libéraux, qui "ont vocation à prendre progressivement une place dans le parcours de soins".

Autre recommandation émise par les magistrats : former tous les médecins de ville à la pédopsychiatrie. À commencer par le pédiatre, "qui connaît l'enfant depuis sa naissance", souligne Pierre Moscovici. "C'est lui qui peut être la source de l'identification de troubles".

La Cour suggère également de créer des maisons de l'enfance et de l'adolescence, afin de décharger les CMP de leurs missions d'orientation des jeunes patients, qui représentent "près de 50% de leur travail". Ces lieux pourraient "assurer un accueil de première ligne plus efficace".

Plus de lits dans les hôpitaux

En cas de crise, les magistrats préconisent l'intervention d'équipes mobiles pour ne pas engorger les urgences. Quant aux hôpitaux, qui accueillent les cas les plus graves, le rapport préconise un "renforcement du nombre de lits de pédopsychiatrie", mais "en nombre limité" et "par redéploiement de lits adultes". Le nombre de lits dédiés dans les hôpitaux (autour de 2.200 aujourd'hui) a chuté de 60% en 30 ans, tandis que les effectifs de médecins spécialisés (un peu plus de 2.000 actuellement) ont fondu d'un tiers durant la dernière décennie. Pour recruter, la Cour recommande de valoriser la filière afin d'attirer les étudiants en médecine.

Les magistrats de la Cour des comptes soulignent que les besoins ont fortement augment depuis la crise du Covid. En 2021, plus d'un jeune de 18-24 ans sur cinq a connu des épisodes dépressifs. Ils étaient un peu plus d'un sur dix avant la crise sanitaire, une hausse sans précédent, s'était alarmé Santé Publique France le mois dernier . Il y a quelques jours, le Haut conseil de la famille révélait aussi qu'entre 2014 et 2021, la consommation d'antidépresseurs avait augmenté de près de 63% chez les enfants , dont une augmentation de 23% pour la seule année 2021.