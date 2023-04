Pendant deux nuits, il faudra appeler le 15 pour pouvoir entrer aux urgences de Bergerac

L'accueil aux urgences de l'hôpital de Bergerac ferme pendant deux soirs et deux nuits à cause du manque de médecins urgentistes. Durant la nuit du jeudi au vendredi (du 20 au 21 avril) et du vendredi au samedi (du 21 au 22 avril), il faudra appeler le 15 obligatoirement à partir de 18h et jusqu'à 8h30 le lendemain matin.

Par ailleurs, les urgences de Bergerac accueillent en ce moment certains patients venus de Sainte-Foy-la-Grande, car les urgences de l'hôpital girondin sont fermées, et ce, jusqu'au dimanche 23 avril.