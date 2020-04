Pendant le confinement, Lubrizol à Rouen continue son grand nettoyage

Des riverains de l'usine chimique Lubrizol, à Rouen, se sont plaints ces derniers jours d'odeurs nauséabondes d'hydrocarbures. L'entreprise a démarré le 24 mars dernier des opérations de nettoyage sur la zone incendiée et explique que l'objectif est justement de réduire ces odeurs.

De nombreux habitants de la métropole rouennaise (dans une zone allant de Petit-Quevilly à Canteleu et Déville-lès-Rouen) se plaignent depuis plusieurs jours d'odeurs d'hydrocarbures pestilentielles, émanant de l'usine Lubrizol. Avec en corollaire des maux de tête, des picotements, des irritations, de la toux ou des nausées.

Certains ont fait remonter ces odeurs sur le site ODO - Grand Public, un outil de signalement de nuisances olfactives mis en place par Atmo, l'association qui surveille la qualité de l'air. Plusieurs riverains se sont donc réjouis ce vendredi matin en recevant un communiqué d'Atmo Normandie. Il annonçait l'interruption des opérations de nettoyage entreprises par Lubrizol sur la zone incendiée le 26 septembre dernier. En réalité, le message datait de la veille et l'entreprise a cessé seulement une partie de ses travaux ce jeudi.

Dans son [communiqué](http://www.atmonormandie.fr/Actualites/(id)/4663/(Actu), Atmo Normandie explique que les odeurs fortement ressenties sont dues à la météo de ces derniers jours, marquée par des vents faibles et des températures élevées. "Accompagnés d’une absence de vent, ces phénomènes empêchent la bonne dispersion/dilution des polluants en les bloquant dans une couche de basse atmosphère", peut-on lire sur son site internet.

Selon Lubrizol, les odeurs sont plus difficiles à supporter à cause du confinement

De son côté, Lubrizol confirme le nettoyage en cours, qui a démarré le 24 mars dernier en ajoutant que "l'objectif principal est précisément de réduire ces odeurs". L'entreprise a terminé cette semaine un premier nettoyage des voiries autour des bâtiments incendiés (représentant une surface de près de 4 000 m²). Elle va procéder désormais au lavage au jet haute pression de ces voiries pendant environ trois semaines.

Lubrizol a commencé également mardi 7 avril à mettre en place d'un film isolant, qui vise à recouvrir le bâtiment incendié dans l'espoir de confiner les odeurs en émanant. Le chantier devrait prendre là encore trois à quatre semaines.

Voilà pourquoi, explique l'entreprise, il est important de continuer le chantier même pendant le confinement. Pour Lubrizol, c'est aussi le fait de devoir rester chez soi qui entraîne une hausse des plaintes de la part des riverains. Les plus gros pics de signalement se situent d'ailleurs, selon l'entreprise, dans des périodes où le chantier était arrêté (samedi 4 avril ou après 18h ce jeudi). Lubrizol n'exclut pas non plus que ces odeurs d'hydrocarbures proviennent de sites voisins.