Pendant le confinement, ne renoncez pas à vous faire soigner !

L'Union Régionale des Professionnels de Santé- Médecins Lbéraux du Centre Val de Loire s'inquiètent de voir de plus en plus de patients annuler leur rendez-vous. Certaines pathologies nécessitent un suivi régulier, même en période d'épidémie de Covid-19.

"Il ne faut pas confondre renoncement aux soins et report de soins" insiste l'Union Régionale des Professionnels de Santé - Médecins Libéraux (URPS-ML) de la région Centre-val-de-Loire dans un communiqué. "S'il est possible (...) non pas de renoncer à des soins mais de les reporter, ce report ne doit (...) se faire qu'après en avoir reçu la confirmation par les médecins qui vous suivent habituellement".

En effet, selon les médecins libéraux, les salles d'attente sont désertées depuis le début du confinement, à la fois par peur d'attraper le covid-19 en se rendant chez le médecin, et par la crainte de devoir payer une amende si, lors d'un contrôle, le motif médical était jugé non urgent par les gendarmes ou les policiers.

L'URPS-ML rappelle qu'il faut avant toute décision demander l'avis de son médecin pour éviter un retard de diagnostic ou une aggravation de l'état de santé.

Elle insiste également sur le fait que la plupart des praticiens proposent des téléconsultations pour réduire au maximum le risque de contamination par le covid-19.

Par ailleurs, l'URPS-ML en appel aux dons : beaucoup de praticiens manquent de masques, de blouses ou de surblouses. Si vous avez ce matériel chez vous et que vous n'en avez pas l'usage, vous pouvez en faire don en téléphonant au 02.38.22.87.11