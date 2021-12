Pendant les fêtes, ne saturez pas inutilement les urgences

Chaque année en Occitanie, plus de 400.000 personnes se rendent aux urgences de manière abusive. Face à une situation jugée grave ou à des symptômes inquiétants, de nombreuses personnes se rendent immédiatement dans un service d’urgences. Ces déplacements ne sont pas nécessairement judicieux. Le recours inapproprié aux urgences entraîne non seulement un engorgement de ces services, mais également une frustration pour les patients qui sont fréquemment confrontés à une longue attente. Ce surplus de stress se traduit par des situations de tension et parfois d’agressivité à l’encontre des équipes hospitalières.

Le bon réflexe, c'est le 15

Pour mieux orienter les patients et pour améliorer la qualité de prise en charge des soins urgents, l’Agence Régionale de Santé Occitanie mène actuellement une campagne de sensibilisation aux bons réflexes en cas d’urgence. Les messages sont simples : le premier réflexe à avoir est de contacter en priorité son médecin traitant. Il connait ses patients. Il les oriente en fonction de chaque situation. En cas de doute ou d’urgence, le second réflexe est toujours d’appeler le 15 avant de se déplacer. Au centre de régulation téléphonique, un médecin apprécie le degré de gravité de la situation. Il peut apporter des conseils médicaux, ou inviter le patient à se déplacer vers un service d’urgences à proximité, ou envoyer sur place des moyens de secours médicaux adaptés.

Préservons les urgences pour les vraies urgences

Cette campagne est actuellement déployée partout en Occitanie dans les établissements de santé, les cabinets médicaux, les maisons de santé, les maisons médicales de garde, les pharmacies, les mairies, sur les réseaux sociaux, dans la presse. Le bon usage des services d’urgence est essentiel en cette période hivernale marquée par un très fort impact épidémique dans nos services hospitaliers.