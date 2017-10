Les fréquences de la TNT changent, pensez à régler votre téléviseur mardi matin

Dans la nuit de lundi à mardi, certaines fréquences de la TNT hertzienne vont changer en Provence-Alpes-Côte d'Azur. L'opération va permettre d'étendre la réception de la téléphonie mobile en 4G.

Les couche-tard devant la télévision pourraient être trés agacés lundi soir. À 1h du matin, l'émetteur de l'Étoile au dessus de Marseille va être éteint. La TNT hertzienne sera donc indisponible pour une très grande partie des habitants de la région Provence Alpes Côte d'Azur. "Le site de l'Etoile est d'une grande puissance, explique Gaëlle Kaminski responsable du développement audiovisuel à TDF. On ne peut pas prendre le risque d'un incident voire d'un accident electrique. On va donc rallumer chaque fréquence l'une après l'autre."

L'émetteur de l'Etoile au dessus de Marseille est le plus puissant du Sud Est © Radio France - David Aussillou

Écran noir mardi matin pour cinq chaînes de la TNT

Dans les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse, les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes et une partie du Var, TDF va changer les fréquences de cinq chaînes.

Si vous ne faites pas un nouveau réglage de votre téléviseur le mardi matin, vous ne recevrez plus BFM TV, C8, CStar, Gulli et CNews.

La 4G de plus en plus gourmande

D'ici juin 2019, ce réaménagement de la TNT concernera tout la France et commence d'abord en Provence. Aprés le basculement de la nuit de lundi à mardi, il y aura celui 21 octobre pour l'autre partie du Var et les Alpes-Maritimes. Il va permettre de faire le ménage dans les ondes et de faire notamment la place pour les opérateurs de téléphonie mobile. 30 % des fréquences utilisées aujourd'hui pour la TNT seront transférées pour la 4G.

"On utilise de plus en plus son téléphone et surtout le trafic de données explose, constate Gilles Brégant, le directeur général de l'Agence Nationale des Fréquences (ANF). Il faut donc de plus en plus de fréquences".

Les changements de fréquences de la TNT s'étaleront jusqu'en juin 2019 en France - ANFR

Dans la nuit de lundi à mardi, les techniciens de TDF vont basculer d'un émetteur à un autre pour les cinq chaînes concernées. Tout devrait bien se passer selon la responsable de TDF. "On a déjà vécu de nombreux réaménagements de fréquence, et notamment la passage vers la TNT. On sait que ce sera un succès".

Des aides financières possibles

Mais dans certains cas trés rares, il est possible que ce changement de fréquence perturbe la réception de la télévision. Il faudra alors réorienter l'antenne. Des aides pour les téléspectateurs lesés sont prévues : 120 euros maximum pour adapter l'antenne râteau individuel et 250 euros pour passer à un autre mode de réception comme le satellite, le cable, l'ADSL ou la fibre optique.

Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez appeler le 09.70.818.818. Ou consulter le site internet RecevoirlaTNT.fr